Ascolti del 6 agosto: “Il Circolo degli Anelli”, “Chicago P.D” e “Canzone Segreta”

Rai2 conquista la prima serata con il 14,5% di share Redazione Sorrisi







Rai2 Il Circolo degli Anelli: 1.936.000 spettatori (share 14,5%).

Italia 1 Chicago P.D.: 1.249.000 spettatori (share 7,9%).

Canale 5 Ines dell’anima mia: 1.223.000 spettatori (share 8,4%).

Rai1 Canzone Segreta: 1.218.000 spettatori (share 9,3%).

Rete4 Il Terzo Indizio: 803.000 spettatori (share 5,8%).

Rai3 La Grande Storia: 678.000 spettatori (share 4,5%).

Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of: 347.000 spettatori (share 2,3%).

La7 La patata bollente: 332.000 spettatori (share 2,2%).

Nove Rocky: 302.000 spettatori (share 2,1%).