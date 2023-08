Ascolti del 6 agosto: “Scomparsa” e “La ragazza e l’ufficiale”

La replica della serie di Rai1 si aggiudica la prima serata con 1,7 milioni di telespettatori Redazione Sorrisi







Rai1 "Scomparsa": 1.719.000 spettatori, share 12,8%.

Canale 5 "La ragazza e l’ufficiale": 1.634.000 spettatori, share 13,7%.

Rai2 "Best of di TIM Summer Hits – La musica dell’estate": 1.001.000 spettatori, share 8%.

Italia 1 "FBI: Most Wanted": 840.000 spettatori, share 6%.

Rai3 "Le ragazze": 707.000 spettatori, share 5,2%.

Rete4 "Una festa esagerata": 544.000 spettatori, share 4%.

Tv8 "Italia’s Got Talent – Best of": 336.000 spettatori, share 2,6%.

Nove "Little Big Italy": 272.000 spettatori, share 2,1%.

La7 "Miss Marple": 243.000 spettatori, share 2,4%.