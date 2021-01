Ascolti del 6 gennaio: “Soliti Ignoti” e “Fratelli Caputo”

07 Gennaio 2021 | 09:59 di Redazione Sorrisi

Rai 1 Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia: 5.384.000 telespettatori, share 22,7%.

Canale 5 Fratelli Caputo: 2.404.000 telespettatori, share 9,7%.

Rai 2 Tg2 Post: 1.620.000 telespettatori, share 6%.

Italia 1 Now You see me 2: 1.586.000 telespettatori, share 6,4%.

Rai 3 I Miserabili: 905.000 telespettatori, share 3,5%.

Rete 4 Stasera Italia Speciale: 860.000 telespettatori, share 4,1%.

Nove Dirty Dancing – Balli proibiti: 585.000 telespettatori, share 2,3

La7 Atlantide – Churchill: 515.000 telespettatori, share 1,9%.

Tv8 Un Natale inaspettato: 364.000 telespettatori, share 1,4%.