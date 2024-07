Ascolti del 7 luglio: “Tim summer hits” e “Segreti di famiglia”

2,3 milioni di spettatori per lo show di Rai1 e 1,6 milioni per la soap di Canale 5 Redazione Sorrisi







Rai1, Tim summer hits: 2.348.000 spettatori (share 18,40%)

Canale 5, Segreti di famiglia: 1.630.000 spettatori (share 13,50%)

La7, Tg La7 speciale: 1.154.000 spettatori (share 7,94%)

Rai3, Report: 959.000 spettatori (share 6,55%)

Italia 1, Gli idoli delle donne: 789.000 spettatori (share 5,55%)

Rai2, Il velo nuziale: Una dolce attesa: 620.000 spettatori (share 4,12%)

Rete 4, Quarta repubblica - Francia al voto: 541.000 spettatori (share 4,40%)

Nove, Little big Italy: 367.000 spettatori (share 2,51%)

Tv8, Italia’s got talent – Best of: 273.000 spettatori (share 2,09%)