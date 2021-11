Ascolti del 7 novembre: “Cuori” e “All together now”

3,8 milioni di spettatori per la fiction di Rai1 e 2,3 milioni per lo show di Canale 5 Matteo Martari, Pilar Fogliati e Daniele Pecci in "Cuori" Credit: © Rai Redazione Sorrisi







Rai1, Cuori: 3.924.000 spettatori (share 16,85%) il primo episodio e 3.545.000 spettatori (share 18,76%) il secondo episodio

Canale 5, All together now: 2.329.000 spettatori (share 12,37%)

Rai3, Che tempo che fa: 2.259.000 spettatori (share 9,38%)

Rai2, NCIS Los Angeles: 945.000 spettatori (share 3,90%) e NCIS New Orleans: 760.000 spettatori (share 3,33%)

Rete 4, Controcorrente prima serata: 805.000 spettatori (share 4,36%)

Italia 1, Sherlock Holmes: 692.000 spettatori (share 3,42%)

La7, Atlantide: 525.000 spettatori (share 2,35%)