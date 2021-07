Ascolti del 9 luglio: “Top Dieci” e “Masantonio – Sezione scomparsi”

Carlo Conti su Rai 1 seguito da un milione e mezzo di telespettatori Carlo Conti a "Top Dieci" Credit: © Rai Redazione Sorrisi







Rai 1 Top Dieci: 1.523.000 telespettatori (share 13,1%).

Rete 4 Quarto Grado – Le storie: 1.334.000 telespettatori (share 9,9%).

Italia 1 2 Fast 2 Furious: 1.147.000 telespettatori (share 7%).

Rai 2 L’uomo che non ho mai sposato: 1.087.000 telespettatori (share 6,2%).

Canale 5 Masantonio – Sezione scomparsi: 1.080.000 telespettatori (share 6,7%).

Nove I migliori Fratelli di Crozza: 412.000 telespettatori (share 2,4%).

Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of: 368.000 telespettatori (share 2,3%).

Rai 3 Una strada verso il domani – Ku Damm: 354.000 telespettatori (share 2%).

La7 Josephine Ange Gardien: 286.000 telespettatori (share 2,2%).