Ascolti dell’11 agosto: “Superquark” e “All Together Now”

La trasmissione di divulgazione scientifica di Rai1 seguita da oltre 1,8 milioni di spettatori Piero Angela Redazione Sorrisi







Rai1 Superquark: 1.887.000 spettatori (share 13,4%).

Canale 5 All Together Now: 1.423.000 spettatori (share 10,9%).

Rai3 Un figlio all’improvviso: 1.284.000 spettatori (share 8,3%).

Italia 1 Chicago Fire: 1.052.000 spettatori (share 6,9%).

Rai2 La nostra seconda vita: 957.000 spettatori (share 6,3%).

Rete4 Zona Bianca: 670.000 spettatori (share 5,4%).

La7 Hunting Hitler – Caccia a Hitler: 289.000 spettatori (share 2,4%).

Tv8 X Factor People – 10 Anni di audizioni: 275.000 spettatori (share 1,9%).

Nove Un weekend da bamboccioni: 264.000 spettatori (share 1,8%).