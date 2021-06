Ascolti dell’11 giugno: oltre 12 milioni di telespettatori per la Nazionale

Supera il 50% di share la partita inaugurale degli Europei 2021 su Rai1 Lorenzo Insigne Credit: © Getty Redazione Sorrisi







Rai 1 Italia – Turchia: 12.749.000 telespettatori (share 50,7%).

Rete 4 Quarto Grado: 1.572.000 telespettatori (share 8,7%).

Canale 5 Una folle passione: 1.166.000 telespettatori (share 5,5%).

Rai 3 Sissi – Il destino di un’imperatrice: 891.000 telespettatori (share 3,6%).

Rai 2 Stai lontano da mia figlia: 753.000 telespettatori (share 3%).

Italia 1 Mamma, ho preso il morbillo: 702.000 telespettatori (share 3%).

Nove I migliori Fratelli di Crozza: 360.000 telespettatori (share 1,5%).

La7 Propaganda Live – Best of: 286.000 telespettatori (share 1,5%).

Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of: 241.000 telespettatori (share 1%).