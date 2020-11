Ascolti dell’11 novembre: Italia – Estonia e “All together now”

Ascolti dell’11 novembre: Italia – Estonia e “All together now”

4,2 milioni di spettatori per la partita amichevole della Nazionale su Raiuno e 3,3 milioni per lo show musicale di Canale 5

12 Novembre 2020 | 9:55 di Redazione Sorrisi

Rai1, Italia-Estonia: 4.162.000 spettatori (share 15,72%)



Canale 5, All together now: 3.289.000 spettatori (share 15,97%)

Rai3, Chi l’ha visto?: 2.252.000 spettatori (share 10,49%)

Rai2, Il sole a mezzanotte: 1.797.000 spettatori (share 7,24%)

Italia 1, Sherlock Holmes: 1.450.000 spettatori (share 6,62%)

Rete 4, Stasera Italia speciale: 886.000 spettatori (share 4,07%)

La7, Atlantide: 687.000 spettatori (share 3,63%)