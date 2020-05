Ascolti dell’8 maggio: Italia 1 prima con “The Twilight Saga: Breaking Dawn”

Foto: The Twilight Saga: Breaking Dawn

09 Maggio 2020 | 09:48 di Redazione Sorrisi

Italia 1 The Twilight Saga: Breaking Dawn: 2.437.000 spettatori, 9,5% di share.

Canale 5 Scherzi a Parte: 2.148.000 spettatori, 9,3% di share.

Rai2 N.C.I.S.: 2.054.000 spettatori, 7,2% di share.

Rai1 David di Donatello 2020: 2.040.000 spettatori, 8,4% di share.

Rete4 Quarto Grado: 1.748.000 spettatori, 8,6% di share.

La7 Propaganda Live: 1.553.000 spettatori, 7,5% di share.

Rai3 La Ruota delle Meraviglie: 1.429.000 spettatori, 5,3% di share.

TV8 Italia’s Got Talent – Best Of: 830.000 spettatori, 3,2% di share.

Nove Fratelli di Crozza – Il Meglio: 626.000 spettatori, 2,3% di share.