Ascolti dell’8 settembre: “Semplicemente Fiorella” e “La rosa della vendetta”

2,5 milioni di spettatori per il concerto su Rai1 e 1,8 milioni per la soap su Canale 5







Rai1, Semplicemente Fiorella: 2.488.000 spettatori (share 17,74%)

Canale 5, La rosa della vendetta: 1.798.000 spettatori (share 11,61%)

Rai3, Presa diretta: 839.000 spettatori (share 4,89%)

Rete 4, Zona bianca: 597.000 spettatori (share 4,81%)

Rai2, Cerimonia di chiusura Paralimpiadi: 512.000 spettatori (share 2,92%)

Italia 1, Motel Forest: 433.000 spettatori (share 2,84%)

Tv8, Italia’s got talent – Best of: 402.000 spettatori (share 2,53%)

Nove, Little big Italy: 327.000 spettatori (share 1,95%)

La7, Eden - Un pianeta da salvare: 268.000 spettatori (share 1,96%)