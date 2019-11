Ascolti di domenica 24 novembre 2019: “Pezzi unici” e “Che tempo che fa”

4,6 milioni di spettatori per la fiction di Raiuno e 2,4 milioni per il talk show di Fabio Fazio su Raidue. 2,2 milioni per la fiction di Canale 5 "La caccia – Monteperdido"