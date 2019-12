Ascolti di giovedì 12 dicembre 2019: “All together now” e “Piazza Fontana – Io ricordo”

2,6 milioni di spettatori per lo show musicle di Canale 5 e 2,4 milioni per la docufiction su Raiuno. 1,4 milioni invece per la finale di X Factor su Sky Uno e Tv8 combinati