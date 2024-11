Ascolti tv del 20 novembre: “This is me” e “Chi l’ha visto?”

3.2 milioni di spettatori per il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5 e 1.6 milioni per lo storico programma di Rai3 Redazione Sorrisi







Canale 5, "This is me": 3.213.000 spettatori, 22,24%

Rai3, "Chi l’ha visto?": 1.567.000 spettatori, 9,39%

Rai2, "Stucky": 1.562.000 spettatori, 7,83%

Rai1: "Noi e…": 1.525.000 spettatori, 9,69% di share

La7, "Una giornata particolare": 1.320.000 spettatori, 7,62%

Nove, "La corrida": 1.132.000 spettatori, 6,1% di share

Italia 1, "xXx – Il ritorno di Xander Cage": 757.000 spettatori, 4,36%

Rete 4," "Fuori dal coro": 697.000 spettatori, 4,9% di share

Tv8, "4 Ristoranti": 415.000 spettatori, 2,1% di share