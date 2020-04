Ascolti tv del 3 aprile: oltre 5 milioni di telespettatori per il film su Rai 1

Share più alto per la finale di "Amici" su Canale 5 che si ferma però a 4,8 milioni

04 Aprile 2020 | 09:58 di Redazione Sorrisi

Rai1 Gifted – Il Dono del Talento: 5.014.000 spettatori, 17% di share.

Canale 5 Amici: 4.822.000 spettatori, 22,8% di share.

Rai2 The Good Doctor: 2.015.000 spettatori, 6,6% di share.

Italia 1 Run all night – Una notte per sopravvivere: 1.706.000 spettatori, 5,8% di share.

Rete4 Quarto Grado: 1.467.000 spettatori, 6% di share.

La7 Propaganda Live: 1.356.000 spettatori, 5,9% di share.

Rai3 Passeggeri Notturni: 1.354.000 spettatori, 4,4% di share.

Nove Fratelli di Crozza – Il meglio di quando si stava meglio: 588.000 spettatori, 1,9% di share.

TV8 Italia’s Got Talent – Best of: 556.000 spettatori, 1,9% di share.