«Cenerentola» e «All Together Now»: ascolti tv di giovedì 26 dicembre 2019

27 Dicembre 2019 | 10:06 di Redazione Sorrisi

Rai1 Cenerentola: 4.329.000 spettatori (20,1% di share).

Canale 5 All Together Now: 2.143.000 spettatori (12% di share).

Rai2 Ratatouille: 1.657.000 spettatori (7,5% di share).

Rai3 La Soffiatrice di vetro: 1.513.000 spettatori (6,8%).

Rete 4 Non è Natale senza panettone: 1.236.000 spettatori (5,9% di share).

Italia 1 The Divergent Series: Allegiant: 845.000 spettatori (4% di share).

TV8 Un Natale coi fiocchi: 464.000 spettatori (2.1% di share).

La7 Gazzetta Sports – Awards 2019: 394.000 spettatori (1,9% di share).

Nove Michelangelo – Vita di un genio: 342.000 spettatori (1,7% di share).