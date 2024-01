I più visti del 2023 in tv: Amadeus e Maria De Filippi campioni degli ascolti

Tante conferme e qualche sorpresa nella Top 20 dei programmi di prima serata che hanno sbancato l’Auditel La finale del 73° Festival di Sanremo, finita alle 2.34 del 12 febbraio, ha superato negli ultimi minuti l’86% di share Antonio Mustara







Non era mai successo: nella classifica dei programmi più visti del 2023 in prima serata solo uno, il quarto Sanremo di Amadeus, ha superato il traguardo dei dieci milioni di spettatori. Tutti gli altri, compresa la diretta in chiaro della finale di Champions League Manchester City-Inter, non si sono nemmeno avvicinati. È uno degli effetti più sorprendenti delle nuove abitudini del pubblico televisivo, sempre più esigente, attento nelle sue scelte e meno affezionato alla “vecchia tv”, rappresentata dalle grandi reti generaliste. Rai e Mediaset continuano a dominare: nelle 24 ore i loro 29 canali conquistano tre quarti dell’audience, con una leggera prevalenza del gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi, ma i record d’ascolto sono ormai una rarità.

Maria e Ama, i capocannonieri

Anche in un campionato anomalo come quello televisivo, che dura 365 giorni e non prevede pause, sono decisivi i fuoriclasse capaci di andare sempre a segno. Nel 2023, come un anno fa, la classifica dei “marcatori” è guidata da Amadeus e Maria De Filippi, al timone di sei programmi nella Top 20 dei più visti in prima serata (tre a testa, su tutti il Festival di Sanremo e “C’è posta per te”) e dominatori anche in altre fasce orarie: lui con “Soliti ignoti” e “Affari tuoi”, lei con “Uomini e donne” e “Amici”. Tra i generi, prosegue il dominio della fiction (sette titoli in classifica), in particolare le serie di Rai1, sebbene nel 2023 soltanto “Le indagini di Lolita Lobosco 2” abbia superato i sei milioni di spettatori, mentre la novità più seguita, “Fiori sopra l’inferno”, è rimasta sotto i cinque.

La rete che unisce

Tra le sorprese della Top 20 spicca, al 16° posto, “Binario 21”, l’evento con Liliana Segre e Fabio Fazio trasmesso il 27 gennaio dal Memoriale della Shoah della Stazione Centrale di Milano, perfetto esempio di quello che le grandi reti dovrebbero proporre più spesso (oltre allo sport e ad appuntamenti come il Festival di Sanremo) per mantenere la propria rilevanza in un panorama sempre più frammentato. Rai1 e Canale 5 sono ancora la prima scelta degli italiani in occasione di eventi aggreganti come i funerali di Giulia Cecchettin e Silvio Berlusconi o gli show di Capodanno, seguiti lo scorso 31 dicembre dal 40,1% del pubblico sull’ammiraglia Rai, dal 18,1% su quella Mediaset.

Canali in crescita

All’erosione in prima serata degli ascolti delle principali reti generaliste corrisponde la crescita di Nove e Tv8, canali fino a poco tempo fa considerati marginali pur godendo di una posizione privilegiata sul telecomando. In questo senso l’arrivo di Fabio Fazio con “Che tempo che fa” rappresenta per Nove una svolta storica, paragonabile a quella del 1982 di Canale 5, quando Mike Bongiorno lasciò la Rai per condurre sul network di Silvio Berlusconi il quiz del giovedì sera “Superflash”; seguirono il suo esempio Corrado, Sandra Mondaini, Raimondo Vianello e molti altri. Cresce anche Tv8, il canale free di Sky che ha beneficiato degli ottimi risultati di “GialappaShow”, con la Gialappa’s Band e Mago Forest, e delle partite di Europa League.

Non solo calcio

Come sempre anche nel 2023 la classifica degli eventi sportivi più visti vede protagonista assoluto il calcio, ma tra un match e l’altro si inseriscono la pallavolo, con la finale dell’Europeo maschile persa dall’Italia contro la Polonia (25,3% di share), e il tennis, tornato nel cuore del pubblico televisivo grazie alle vittorie di Jannik Sinner e al trionfo dell’Italia in Coppa Davis: la sfida decisiva delle Atp Finals di Torino (in campo Sinner e Djokovic davanti a oltre sei milioni di telespettatori) è l’incontro di tennis più visto nell’era Auditel, iniziata nel 1986.

La tv generalista resiste allo streaming

A 70 anni dall’inizio ufficiale delle trasmissioni della Rai, la televisione tradizionale perde terreno rispetto allo streaming, ma la percentuale del cosiddetto “ascolto non riconosciuto” non supera ancora il 20% del pubblico totale. Solo alcune partite di Serie A trasmesse su Dazn e quelle di Champions League in esclusiva su Prime Video registrano medie superiori al milione di spettatori; per il resto sulle piattaforme a pagamento regna la polverizzazione, e così nessun titolo tra i più visualizzati negli ultimi 12 mesi totalizza un numero di spettatori all’altezza di quelli dei programmi più visti sulle grandi reti in chiaro.

La Classifica del 2023

Questo elenco dei programmi più visti dell’anno in prima serata considera di ogni show o serie la puntata col più alto numero di spettatori e di ogni competizione sportiva l’evento più seguito.