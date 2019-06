Italia-Brasile e “La scuola più bella del mondo”, gli ascolti di martedì 18 giugno 2019

Oltre 6,5 milioni di spettatori per la partita del Mondiale di calcio femminile e 2,2 milioni per la commedia su Canale 5

19 Giugno 2019 | 10:00 di Redazione Sorrisi

Rai1, Campionato Mondiale Femminile Italia-Brasile: 6.525.000 spettatori (share 29,3%)

Canale 5, La scuola più bella del mondo: 2.213.000 spettatori (share 10,3%)

Rai2, Love is all you need: 1.444.000 spettatori (share 6,9%)

Rete 4, Freedom – Oltre il confine: 1.049.000 spettatori (share 5,5%)

Italia 1, Transformers: 1.036.000 spettatori (share 5,5%)

Rai3, #Cartabianca: 888.000 spettatori (share 4,7%)

La7, L'aria che tira: 831.000 spettatori (share 4,4%)