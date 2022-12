“L’attimo fuggente”: cast, trama e trailer

Un film reso indimenticabile da uno straordinario Robin Williams L'attimo fuggente Credit: © Warner Bros Redazione Sorrisi







Alla prestigiosa Welton Academy, una delle più esclusive scuole preparatorie degli Stati Uniti, la cattedra d'inglese viene assegnata John Keating, un’insegnante entusiasta e fuori dal comune, che conquista subito i suoi studenti, ma che viene guardato con sospetto dal resto del personale della scuola. È questa la premessa del celebre film “L'attimo fuggente” con l’indimenticabile Robin Williams, che regalò un’interpretazione straordinaria improvvisando molto sul set, come per esempio nella scena in cui legge Shakespeare imitando Marlon Brando e John Wayne.

Il film è basato sulle vere esperienze di Tom Schulman, che scrisse la sceneggiatura ispirandosi alle esperienze vissute alla Montgomery Bell Academy di Nashville. La battuta “Carpe diem. Cogliete l'attimo, ragazzi... rendete straordinaria la vostra vita” è stata votata 95a tra le cento migliori battute del cinema dall'American Film Institute.

Trailer

Il Cast

Genere: Drammatico

Titolo originale: Dead Poets Society

Uscita: 1989

Nazionalità: USA

Durata: 128'

Regista: Peter Weir

Attori: Robin Williams, Gale Hansen, Dylan Kussman, Allelon Ruggiero, Norman Lloyd, Kurtwood Smith, Robert Sean Leonard, James Waterston, Ethan Hawke, Josh Charles

La Trama

Siamo alla fine degli anni Cinquanta e John Keating è un entusiasta insegnante di letteratura dal metodo didattico molto particolare. Quando viene trasferito nel Vermont all'Accademia Welton, college maschile rigido e molto attaccato alle regole, i suoi metodi lasciano basiti sia il preside che i genitori, ma fanno subito breccia nel cuore e nella personalità dei suoi studenti. In particolare, le sue lezioni avranno un'influenza determinante sul diciassettenne Neil Perry, un ragazzo problematico e da sempre in conflitto con il padre.