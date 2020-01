“Mary Poppins” e “All Together Now”: ascolti tv di giovedì 2 gennaio 2020

Oltre 3,5 milioni di telespettatori per il classico Disney su Rai1

Foto: Julie Andrews in «Mary Poppins»

03 Gennaio 2020 | 10:03 di Redazione Sorrisi

Rai1 Mary Poppins: 3.559.000 spettatori (16,2% di share).

Canale 5 All Together Now: 2.851.000 spettatori (16,4% di share).

Rete4 Il Ragazzo di Campagna: 1.489.000 spettatori (6,3% di share).

Italia 1 Top Gun: 1.443.000 spettatori (6,3% di share).

Rai3 Vita di Pi: 1.314.000 spettatori (5,5% di share).

Rai2 Australia: 1.101.000 spettatori (5,2% di share).

Tv8 Un Natale da Cenerentola: 663.000 spettatori (2,8% di share).

La7 Il ponte sul fiume Kwai: 515.000 spettatori (2,5% di share).

Nove Ci Vediamo Domani: 523.000 spettatori (2,2% di share).