Mediaset: «2022 un anno da record per le nostre reti»

È stato un anno ottimo, anzi da record per gli ascolti, annuncia Mediaset. Nel consueto comunicato consuntivo di fine anno sugli ascolti tv, l’editore televisivo afferma che «i dati Auditel registrano l’aumento dell’audience delle reti Mediaset in tutte le principali fasce di palinsesto, in controtendenza rispetto alla concorrenza del servizio pubblico che vede un arretramento d’ascolto anche sul pubblico totale».

Le reti Mediaset, continua la nota, «nelle 24 ore sono cresciute di +2,3 punti percentuali anche sul complesso degli italiani mentre le reti del servizio pubblico, nonostante i Mondiali, nel 2022 sono calate di -1,4 punti. In ulteriore aumento il distacco sul target 15-64 anni, quello più importante per gli investitori pubblicitari: nel totale giornata, con il 40,1% di share, il vantaggio Mediaset verso il servizio pubblico supera gli 8 punti».

Per quanto riguarda gli andamenti delle singole reti generaliste, invece: «cresce Canale 5: la rete televisiva italiana più vista sul target commerciale allarga il suo distacco da Rai 1 sulle 24 ore di oltre 5 punti percentuali (19,3% contro 14,2%) sul pubblico attivo. Cresce Italia 1 che sul proprio pubblico di riferimento, il target 15-34 anni, in prima serata aumenta il distacco da Rai2 portandolo a 3,9 punti (Italia1 8,5% / Rai2 4,6%). Cresce Retequattro che sul totale pubblico si conferma leader nelle 24 ore rispetto al diretto concorrente (4,2% contro 3,8%) e aumenta il vantaggio nelle prime serate d’informazione (5,7% contro 4,4%)».