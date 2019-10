«Tú sí que vales» e «Ulisse»: ascolti tv di sabato 19 ottobre 2019

20 Ottobre 2019 | 10:02 di Redazione Sorrisi

Canale5 Tú sí que vales: 4.988.000 spettatori, 28% di share.

Rai1 Ulisse - Il piacere della scoperta: 3.558.000 spettatori, 18,5% di share.

Rai2 N.C.I.S.: 1.162.000 spettatori, 5,3% di share.

Rai3 Le Ragazze: 865.000 spettatori, 4,5% di share.

Italia1 Cicogne in missione: 815.000 spettatori, 3,8% di share.

Rete4 Il compagno Don Camillo: 694.000 spettatori, 3,5% di share.

La7 Little Murders: 324.000 spettatori, 2% di share.

Nove In the name of the King: 234.000 spettatori, 1,2% di share.

Tv8 The Guardian: 213.000 spettatori, 1,1% di share.