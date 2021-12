Una Vita, le trame dal 13 al 18 dicembre 2021

Rosina convince Felicia a perdonare Susana per le brutte parole pronunciate durante la lite. Genoveva dubita di Felipe, teme che lui la stia ingannando. Inoltre, è sempre più angosciata per via di un'altra lettera anonima molto minacciosa. Servante e Jacinto lavorano al nuovo repertorio, ma non incontrano molta approvazione presso chi li ascolta. Anabel riceve una lettera da Camino. Cesareo dice a Santiago che non intende più essere suo complice, ma il giovane gli promette che comunque farà presto giustizia per Marcia. Fabiana si lamenta di Antonito con Carmen, che si picca e si mette sulla difensiva. La festa di nozze dei Bacigalupe sembra procedere a gonfie vele, ma un imprevisto obbliga Marcos a uscire di casa per fare rifornimento di vino; in sua assenza, si presentano, non invitati, i fratelli Quesada e Aurelio si comporta in modo sgradevole con Anabel, scatenando le ire di Miguel, che non esita a prendere le difese dell'amata; tra i due sta per scatenarsi una zuffa, scongiurata solo dal rientro del padrone di casa. Felipe mette alle strette Genoveva, che gli confessa di aver ricevuto dei biglietti anonimi di minaccia; mentre i due discutono sul da farsi, l'avvocato fa un commento sulla morte di Ursula che fa insospettire Genoveva.

Aurelio Quesada suggerisce a Marcos di accettare un'offerta di suo padre, dato che il cambio di governo in Messico è stato sfavorevole allo stesso Marcos. Alla festa dei Bacigalupe, Antonito viene abbordato da Natalia. La loro intesa fa ingelosire Lolita, che in seguito accusa insoliti malesseri e arriva a svenire. Insospettita da un'incongruenza in quello che le ha detto Felipe, Genoveva sospetta sempre più che lui stia fingendo l'amnesia.