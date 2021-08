“Windstorm 5 – Uniti per sempre”: cast, trama e trailer

Quinto capitolo della saga di film tedeschi per appassionati di cavalli Windstorm 5 Credit: © Mediaset Lorenzo Di Palma







Quinto capitolo della saga tedesca Windstorm 5 - Uniti per sempre (Ostwind – Der große Orkan) è un film del 2020 diretto dalla regista Lea Schmidbauer. Il film è la continuazione dei film Windstorm - Liberi nel vento (2013), Windstorm 2 - Contro ogni regola (2015), Windstorm 3 - Ritorno alle origini (2017) e Windstorm 4 - Il vento sta cambiando. Questa volta, con molta passione, Ari cerca di aiutare un vecchio cavallo da spettacolo escogitando un piano che coinvolgerà il circense Carlo e, naturalmente, Windstorm.

Il Cast

Regista: Lea Schmidbauer. Interpreti: Luna Paiano, Hanna Binke, Marvin Linke

La Trama

Un violento temporale estivo si sta per abbattere e un circo itinerante cerca rifugio per i suo cavalli. Trova riparo nella scuderia di Ari, che è attratta dal mondo dell'equitazione, ma vede anche i lati negativi, perché la vita al circo è dura per i cavalli. Senza molti indugi quindi escogita un piano per aiutare un vecchio cavallo da esposizione con l'aiuto del circense Carlo e quello di Windstorm. Yiri, il furbo direttore del circo, nutre dei sospetti e non tarda a rivelare il loro piano, mettendoli in pericolo..

Il Trailer