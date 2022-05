Avvocati e studi legali in 10 serie da vedere in streaming

Serie canadese ambientata a Vancouver che vede protagonista Jewel Staite nei panni di Abigail Bianchi, avvocata alcolizzata in rehab che si trova costretta ad accettare di lavorare per il padre, dal quale si era allontanata. Nel suo studio legale incontrerà per la prima volta anche i fratellastri, avuti dal genitore durante due successivi matrimoni falliti. Due stagioni in corso, 20 episodi, andati in onda in Italia su Sky Investigation.

Su Now