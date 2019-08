Bake off Italia: che fine hanno fatto i vincitori delle scorse edizioni?

30 Agosto 2019 | 12:24 di Beatrice Mastromatteo

Tre, due, uno… dolci in forno! "Bake Off Italia", la sfida televisiva i cui protagonisti sono pasticceri amatoriali provenienti da tutta Italia, sta per tornare: venerdì 30 agosto andrà infatti in onda la prima puntata della nuova stagione, la settima. Al timone del programma troviamo ancora la perfetta padrona di casa Benedetta Parodi. Poiché squadra (di giudici) che vince non si cambia, è confermata anche la presenza del re del cioccolato Ernst Knam, del giovane pasticcere - imprenditore Damiano Carrara e dell’elegantissima giornalista gastronomica Clelia D’Onofrio. Oltre alla simpatia e al talento dei giudici, un altro incentivo per seguire il programma arriva dai veri protagonisti dello stesso: i dolci. Il miglior pasticcere amatoriale d’Italia verrà infatti decretato a seconda delle sue abilità, sia tecniche che creative, nel preparare torte e simili, che colpiscano sia la vista che il gusto dei giudici. Novità di questa nuova edizione (i cui spot promozionali hanno una tipica ambientazione Anni 50) sarà la presenza, in ogni puntata, di un ulteriore giudice speciale. I diciotto concorrenti di questa nuova edizione, eterogenei per età, provenienza e storia personale, promettono grandi emozioni: insomma, sarà molto facile per il pubblico affezionarvisi e fare il tifo per loro, con la speranza di veder realizzato il loro dolce sogno di diventare pasticceri professionisti.

Nell’attesa della nuova stagione, ripassiamo insieme le precedenti edizioni ed i rispettivi vincitori.