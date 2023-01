Barbara d’Urso: «Per stupirvi prendo un taxi e… corro a teatro!»

La conduttrice di "Pomeriggio Cinque" sarà presto la protagonista di una commedia: «Mi dividerò tra la tv e il palcoscenico» Giusy Cascio







Quando si ha bisogno di una ventata di energia, nulla funziona più di una chiacchierata con Barbara d’Urso. Lei una ne pensa e mille ne fa, instancabile e di buon umore. Adesso, per esempio, mentre è in tv con “Pomeriggio Cinque” su Canale 5 e online sul suo mondo parallelo virtuale nel “MetaDurso”, studia il copione del suo prossimo lavoro a teatro. Sì, perché a partire dal 14 febbraio sarà in tournée da protagonista con la commedia “Taxi a due piazze”.

Boom, Barbara! Debutta al Teatro Nazionale di Milano. Ci racconta questa nuova avventura?

«Sono felicissima. Sarò in scena al Nazionale! Il teatro ha 1.450 posti e dovrò riempirli tutti, aiuto (ride)! E poi porterò lo spettacolo in giro per l’Italia e anche in Svizzera, a Bellinzona (vedi le date nel box nella pagina a fianco, ndr)».

“Taxi a due piazze” è un classico degli Anni 80 ed è stato rivisitato in un’inedita versione al femminile. Com’è nata l’idea?

«Sì, è una famosissima commedia degli equivoci che fa satira di costume sulla bigamia. Io interpreto Stella, una tassista che è sposata con due uomini e deve districarsi fra le due case e i due mariti. Ci riesce grazie ai turni di lavoro, diurno e notturno, finché non ha un incidente d’auto e viene scoperta dalla polizia perché fornisce due indirizzi diversi. Il testo originale aveva per protagonista un tassista con due mogli e in Italia è stato interpretato in un’edizione storica da Johnny Dorelli. Ma l’autore, il drammaturgo inglese Ray Cooney, l’ha riscritta “al femminile”, rinnovandola nei dialoghi e nei contenuti. L’ha fatto apposta per me e abbiamo i diritti della “primogenitura”. Questa versione con la regia di Chiara Noschese, infatti, potrà essere riprodotta all’estero solo dopo il nostro debutto. Sul palco saranno con me Franco Oppini, Gianpaolo Gambi, Rosalia Porcaro e altri bravissimi attori».

A chi si è ispirata per il suo personaggio? Prende spesso il taxi e ha adocchiato un autista speciale?

«Il taxi lo prendo abbastanza spesso, ma in realtà mi sono ispirata a una donna simpatica. Magari però da ora in poi i tassisti mi chiederanno consigli su come gestire l’amante, chissà (ride)».

Mancava dal palcoscenico da 15 anni: perché ha deciso di tornare a teatro?

«A teatro percepisci i respiri della gente: se senti la risata dopo una battuta ti si allarga il cuore, se non la senti ti viene l’ansia... è meraviglioso. Da anni mi proponevano di fare un musical o altri testi, come “L’anatra all’arancia”, ma prima non potevo perché ero impegnata alla conduzione anche al sabato e alla domenica. In questo periodo sono un po’ meno carica con gli impegni televisivi e quindi mi posso permettere di fare alcune date fuori Milano fino ad aprile».

Come si è organizzata per conciliare tutto?

«Ho iniziato a studiare il 6 gennaio: faccio le prove dalle 8 alle 14 e poi vado velocemente a Cologno Monzese (MI) per la puntata di “Pomeriggio Cinque”. Dal 14 febbraio, la data della prima, finito “Pomeriggio Cinque” correrò a teatro a Milano. Dopo le date milanesi, il venerdì, il sabato e la domenica sarò sempre in giro. In pratica non avrò un’ora libera, sarà una maratona anche perché nel frattempo sto sperimentando nuove cose sul “MetaDurso” e sto leggendo la sceneggiatura per una fiction...».

Insomma, questo 2023 è partito all’insegna dell’entusiasmo?

«Come sempre. Io non capisco quelli che invece coltivano la rabbia, l’invidia. Non è più bello vedere il sole e dire: “Ah, che meraviglia” o gioire semplicemente perché si trova parcheggio?».

Ma quando ha una “giornata no”, lascia che vada storta o la raddrizza?

«No, no: cerco sempre di invertire la rotta. Mai dirsi: “La giornata è iniziata male e può solo finire peggio”».

Se avesse la bacchetta magica, cosa cambierebbe di sé?

«Sto così bene con me stessa che, sinceramente, non cambierei nulla. Però con la bacchetta magica aprirei le menti chiuse di alcune persone. Come dico sempre, bisogna rispettare le regole, ma rompendo gli schemi, soprattutto mentali».

Sui social condivide due grandi passioni: la moda e la cucina. Ci consiglia un abbinamento di colori da osare e due ingredienti in perfetto “Carmelita style”?

«Anche se molti artisti scaramantici non lo amano, io adoro il viola, bello denso, e lo abbino anche al rosso. Nelle mie ricette, invece, uso spesso olio d’oliva a crudo e basilico».

Ha creato il podcast “Amiche mie” con le sue amiche Angelica, Serena, Gabriella, Loredana e Patrizia. Il segreto del vostro legame?

«La sincerità: a un’amica puoi dire tutto, sempre. E ti aspetti che lei faccia altrettanto».

Nella sua vita le è mai capitato che un’amicizia finisse per via di un’incomprensione?

«Se finisce, non era amicizia vera».

Tra uomo e donna l’amicizia vera può esistere?

«Certo. Io ho tanti migliori amici uomini. Infatti sto pensando a un podcast sull’amicizia maschile. Magari lo intitolerò “Amici miei”, come il film».

Ce ne sono di sinceri tra i colleghi del mondo dello spettacolo?

«Sì, nel nostro settore siamo in tanti che ci vogliamo veramente bene».

Il suo saluto classico, in video, è “col cuore”. Ma chi o che cosa ha “nel cuore” in questo momento?

«I miei figli. E l’amore della gente che mi dimostra affetto ogni giorno: con “Pomeriggio Cinque” facciamo del bene e tante opere di solidarietà».

Nella prossima stagione tv tornerà in prima serata?

«Vediamo, ne parleremo insieme a Mediaset. La vita è bella perché le cose accadono proprio quando meno te l’aspetti».

