Barbara d’Urso, sotto il sole di Cologno gira un video speciale

Foto: Barbara, in costume e copricostume, mentre gira la scena finale del promo che vedremo in tv per tutta l’estate - Credit: © Pierpaolo Ferreri

16 Luglio 2020 | 8:20 di Solange Savagnone

L’ultima fatica televisiva di Barbara d’Urso ha una data precisa: il 30 giugno. Quel giorno l’instancabile conduttrice ha infatti girato il promo, che andrà in onda da metà luglio alla fine di agosto, per lanciare i suoi tre programmi che torneranno puntuali in autunno su Canale 5: parliamo di “Pomeriggio Cinque” (al via dal 7 settembre), “Live - Non è la d’Urso” e “Domenica Live” (entrambi partiranno domenica 13 settembre).

Nel video, di cui vi mostriamo in anteprima un'immagine, si vede Barbara pronta a partire per le vacanze. Finalmente, dopo un anno di duro lavoro, anche lei può concedersi un meritatissimo periodo di riposo. Ma può una donna che ama così tanto il suo mestiere staccare davvero la spina? Ovviamente no. Ed è su questo che gioca il video.

Mentre Barbara prepara la valigia, ogni capo diventa, come per magia, lo sfondo in cui lei si rivede in uno dei suoi show. Tra vestiti e magliette, inoltre, c’è anche spazio per infilare la celebre macchina della verità dell’Alabama, usata molto spesso durante “Live - Non è la d’Urso”. La macchina è autentica e ha un’attendibilità del 92%, tanto che viene usata anche in ambito giudiziario negli Usa. Da noi è diventata invece uno dei simboli del programma (è stata usata con personaggi come Morgan e Nina Moric). Come potrebbe mai Barbara partire senza? Non solo.

Tra le cose da portare con sé c’è anche una busta “Choc Gold”, anch’essa simbolo di “Live”, in cui sono custoditi documenti e foto importanti che vengono mostrati nel corso del programma serale. Fatta la valigia, vediamo poi la d’Urso rilassata mentre prende il sole. Ma niente è come sembra. L’inquadratura si allarga e scopriamo che in realtà Barbara è sul tetto di uno dei palazzi di Cologno Monzese (Milano), dove si trovano gli studi Mediaset. Ed è da qui che la conduttrice lancia l’appuntamento per settembre, prima di tentare di immergersi nella fontana di Cologno, fermata appena in tempo dal fischietto di una bagnina molto speciale. Indovinate chi è? Esatto, sempre lei!