Barbora Bobulova «La mia estate tranquilla, a Roma»

In una calda giornata d’estate, poco dopo Ferragosto, Barbora Bobulova è nella sua casa di Roma, felice di godersi la città: «Si sta benissimo» ci dice subito. «Non c’è traffico, i cinema sono aperti. Non mi trovo per niente male qui». La chiamiamo perché sono in onda le repliche della prima stagione di “Studio Battaglia”, la fiction in quattro appuntamenti il cui finale si può vedere su Raiuno martedì 29 agosto in seconda serata.

Buongiorno Barbora, si sta rivedendo in tv nei panni dell’avvocatessa Anna Battaglia?

«Per carità, no! Mi basta una volta per capire cosa abbiamo combinato. Anzi, cambio canale, come fanno le mie figlie d’altronde. Per loro la mamma è la mamma, e amano vedermi solo in quella veste. Sbirciano qualche scena ma non stanno con me dall’inizio alla fine».

Si è chiesta come mai “Studio Battaglia” piaccia?

«È una fiction moderna, ambientata in una Milano fatta di grattacieli a cui si abbinano storie molto popolari, che parlano di famiglia, matrimoni e fallimenti. E delle donne di oggi».

Ha dovuto studiare un po’ di Diritto per il ruolo?

«Non avevo mai trattato temi di giurisprudenza nei lavori passati. Il linguaggio era difficile per me. Quindi ho dovuto sfoderare una memoria ferrea perché non potevo improvvisare».

È troppo definirla secchiona?

«Lo sono da sempre. Mi piace andare sul set e sapere tutto: così sono libera di improvvisare a livello emotivo, esplorando il personaggio e i suoi sentimenti».

Ci può dire che cosa dobbiamo aspettarci dalla seconda stagione?

«Andrà in onda nel 2024 e l’abbiamo già girata, in questo caso la mia memoria è stata più serena perché ci si concentra di più sulla famiglia e meno sui processi. Anna è presa dal triangolo sentimentale con il marito Alberto e la sua vecchia fiamma Massimo. La sera ama tornare a casa dal marito, cucinare e vedere un film insieme, mentre ogni weekend vorrebbe fuggire con Massimo. E la figlia adolescente Daria (la giovane attrice Emma Fasano, ndr) sente che in casa qualcosa non va e si ribella... Si trova a un bivio, la mia Anna».

Ci sono temi trattati nella serie che sente vicini nella sua quotidianità?

«Ho due figlie adolescenti (Lea e Anita, ndr), le problematiche e gli atteggiamenti tipici dell’età mi hanno molto riportato alla mia realtà personale. Con loro parlo tantissimo, certi argomenti sentimentali sono oggi più affrontati rispetto ai miei tempi in cui ci si confidava con le amiche. Preferisco il dialogo, anche se a volte non so da che parte iniziare».

Ha fatto anche la scelta di non essere sui social...

«Non ho avuto ancora lo stimolo di andarci, non ho voglia di condividere tutto con tutti, anche perché lì vedo tanta cattiveria. E io me la vorrei risparmiare: mi voglio bene!».

C’è un po’ di Anna Battaglia in questo?

«Anche Anna si vuole bene! È libera, si mette spesso in discussione».

In autunno la vedremo in altri progetti?

«A breve nei cinema in “La lunga corsa” di Andrea Magnani (l’uscita è il 24 agosto, ndr), dove sono la direttrice di un carcere, e nella seconda stagione di “Il re” su Sky dove continuo a essere Gloria, ex moglie di Bruno-Luca Zingaretti, e funzionaria dei servizi segreti».

Non possiamo non parlare di “Il Sol dell’avvenire, il film di Nanni Moretti che le è valso un Nastro d’argento come Miglior attrice non protagonista.

«Il personaggio di Vera è bellissimo. E ammetto che, a differenza di quello che le ho detto a inizio intervista, ho visto il film tre volte (e mi commuovo ogni volta) perché trovo sempre qualcosa di nuovo che mi era sfuggito».

Vera è un’attrice sfrontata che contraddice il regista di un film (Nanni Moretti) ambientato ai tempi della rivoluzione ungherese del 1956.

«È molto diversa da come sono io, non mi sarei mai permessa di cambiarmi le battute o di contraddire il regista. Da Vera ho imparato che conviene di tanto in tanto essere disobbediente, soprattutto con i registi giovani: dovrebbero fidarsi di più degli attori che a volte hanno giuste intuizioni sul personaggio. Cercherò di fare come Vera anche nella mia vita di attrice!».

È nata nella Slovacchia comunista: il film le ha ricordato la sua infanzia?

«Sì, il socialismo puro. E io nel film sono una sarta come lo era mia nonna».

Torna spesso lì?

«Sì, soprattutto a Natale. A Roma non sarebbe uguale. C’è un incantesimo fatto di neve, inverno, famiglia unita anche se bisticciamo. Facciamo una grande caciara con albero e regali, con quei cibi che mangi solo a Natale, come la carpa con l’insalata russa. Anche le mie figlie non vogliono cambiare questo rito. È una magia».

E le sue vacanze, invece, come sono?

«Non amo andarci quando ci vanno tutti. A luglio sono stata in Croazia, perché volevo mostrare alle mie figlie il mare che ho visto da bambina, l’unico che si poteva vedere durante il socialismo».

Che fa di solito al mare?

«Mi piazzo e non mi muovo più. Leggo e nuoto. Poi inizio ad annoiarmi. E lo so, dico una cosa impopolare, ma io odio l’estate, potrei saltarla a piè pari. Per questo ora sono a Roma, dove mi sono inventata dei lavoretti dentro casa. Ed è una grande soddisfazione il risultato finale: invece di chiamare tecnici di ogni genere, faccio da sola. E faccio prima!».

Il suo lavoretto di questi giorni qual è?

«Mi piace avere intorno l’ordine e le mie figlie a casa sono due... elefanti: quando vanno via sistemo l’armadio dove loro vanno regolarmente a “rubare” durante l’anno. Lo rimetto a posto... fino alla volta successiva!».