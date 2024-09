Beatrice Luzzi è la nuova opinionista del “Grande Fratello”

Dal 16 settembre la ex concorrente della Casa affiancherà Cesara Buonamici, l'annuncio a "Verissimo" Giulia Ciavarelli







Beatrice Luzzi sarà una delle nuove opinioniste del "Grande Fratello". A poche settimane dall'inizio della nuova edizione del celebre reality, l'attrice, che lo scorso anno si è classificata seconda nel programma, si unirà al cast del programma insieme a Cesara Buonamici, già confermata nel ruolo.

La notizia è stata annunciata dalla stessa Buonamici durante la prima puntata di "Verissimo", il programma condotto da Silvia Toffanin, dove la giornalista ha condiviso alcune delle novità in arrivo. Oltre alle due opinioniste, in studio con Alfonso Signorini è confermata anche Rebecca Staffelli, che, come nella precedente edizione, si occuperà di monitorare i concorrenti e le reazioni sui social media.

Il cast è ancora in fase di definizione, ma sono già stati annunciati tre nomi: Jessica Morlacchi, ex cantante dei Gazosa, l'attore Luca Calvani e le ex protagoniste di "Non è la Rai" Eleonora Cecere, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi. Il trio entrerà nel gioco come un unico concorrente.