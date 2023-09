“Belcanto”, la nuova serie con Vittoria Puccini sulle origini dell’opera

Lucky Red e Rai al lavoro sui casting, lo anticipa con un'esclusiva il sito americano Deadline Vittoria Puccini Credit: © Getty Redazione Sorrisi







Ad annunciarlo con un’esclusiva è il sito americano Deadline: Lucky Red e Rai uniscono le forze per una serie tv dedicata alla nascita dell’opera in Italia. S’intitolerà "Belcanto", avrà come protagonista Vittoria Puccini e alla regia Carmine Elia (“Mare fuori”).

Sempre secondo quanto rivelato da Deadline sarebbero in corso i casting, in particolare per altre due protagoniste femminili. La serie è co-creata da Mariano Di Nardo, Antonio Manca e Federico Fava.

La trama

Nel 1798, la quattordicenne Carolina, la sorella diciassettenne Antonia e la madre Maria si rifugiano a Milano dopo aver accoltellato a morte il padre violento. Il sogno della sorella maggiore è lo stesso che aveva Maria da giovane: diventare una cantante famosa. Un rispettato maestro di canto scopre però che il vero talento della famiglia è Carolina.