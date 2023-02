Belen Rodriguez, una Iena che ama il gioco di squadra

La showgirl, dopo aver condotto fianco a fianco di Teo Mammucari nell’ultimo anno, ora presenta assieme a Max Angioni Barbara Mosconi







Qualche settimana fa Belen Rodriguez è rimasta sola al comando de "Le Iene". La showgirl, conduttrice e attrice di origini argentine, dopo aver condotto fianco a fianco di Teo Mammucari nell’ultimo anno («Gli mandiamo un grande abbraccio e un arrivederci» lo ha salutato in trasmissione), ora presenta assieme a Max Angioni. E noi le abbiamo chiesto come sta andando.

Belen, ha esordito a "Le Iene" proprio un anno fa.

«Sì, ho fatto il primo compleanno. È una riconferma che mi ha reso felice, naturalmente, tutte le riconferme sono sempre belle, e sono ancora qui».

Periodo di prova superato.

«Sono stata fortunata, mi sono “sposata” bene con il programma. Inizialmente c’è stato un momento di adattamento, "Le Iene" erano un format nuovo: o ci prendi la mano o fai qualche altra cosa. Ci siamo trovati e continuiamo».

Fino a gennaio ha condotto in coppia con Teo Mamuccari.

«Io preferisco sempre essere affiancata da qualcuno, non sono una persona che vuole stare da sola al centro del palco. Non che abbia problemi nel farlo, ma mi piace sempre fare squadra, lo trovo più utile».

Cosa ha imparato da lui in questi mesi?

«Teo mi ha spiegato come funziona il programma: è complesso da presentare, le tematiche sono spesso molto impegnative, si parla di argomenti di cui se ne dovrebbero occupare in altre sedi, e, invece, tocca alle "Iene" prendersi la responsabilità di farlo. Non è leggero come un varietà, anche se ci sono scherzi e momenti comici».

Quando è rimasta sola, che cosa è cambiato?

«Mi sono ritrovata da sola e ho dovuto riadattarmi. Cambia completamante il format, cambia tutto. All’inizio è stato diverso, non nascondo che i primi minuti avevo un po’ di tachicardia».

E poi come ci si destreggia?

«Con grande attenzione, è un continuo “up and down”, andare da un argomento all’altro, e nel frattempo devi essere sorridente, affabile, televisiva, devi sempre sapere di cosa si sta parlando, spesso e volentieri cambiano i servizi, a volte non si possono mandare in onda perché non ci sono le approvazioni, altri sono molto tosti. Tutto in diretta».

Qualche mese fa ha curato personalmente un servizio sulla dismorfofobia (disturbo psicologico per presunti difetti fisici). Ne realizzerà altri da inviata?

«Sicuramente si andrà a riparlare di questo argomento e se potrò di nuovo essere in campo ne sarò ben felice. È un tema delicato per tante ragazze, oggi è molto presente, io mi affeziono ai disagi delle donne, quando succedono queste cose comprendo bene che viviamo in una società parecchio crudele».

Lei come reagisce alla “crudeltà”?

«Da tempo non ci faccio più caso, non leggo le critiche, sono interessata al lavoro che faccio e cerco di farlo bene, ho quasi quarant’anni e non ho tempo da perdere con queste cose».

Tre anni a "Colorado", nove anni a "Tú sí que vales", un anno a "Le Iene": è una che si affeziona al “posto fisso”?

«Sono una che si affeziona alle persone più che al “posto fisso”, mi affeziono al gruppo di lavoro e all’intenzione del programma. Poi se il programma si esaurisce oppure si esauriscono le persone, allora è il momento di cambiare e fare qualcosa di nuovo».

Dopo questo rodaggio da conduttrice sarebbe pronta per uno show tutto suo?

«Al momento non sento l’esigenza di essere così protagonista, se poi ci sarà qualcosa non posso dirlo, ma ora preferisco continuare a giocare in squadra».