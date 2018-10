Benji & Fede si dividono tra la musica e il «Daily» di X Factor

I prossimi mesi per il duo saranno davvero impegnativi: un nuovo singolo, un’importante uscita discografica, due grandi concerti. E poi il debutto, appena avvenuto, come conduttori

26 Ottobre 2018 | 14:31 di Francesco Chignola

Benji & Fede, si sa, non stanno mai con le mani in mano. Ma i prossimi mesi per il duo saranno davvero impegnativi: un nuovo singolo, un’importante uscita discografica, due grandi concerti.

E poi il debutto, appena avvenuto, come conduttori. Ma basta guardarli negli occhi per capire che niente li potrà fermare.

Si parte da Sky Uno, che li ha scelti per presentare il «Daily» di «X Factor», striscia che, dal lunedì al venerdì, racconta il dietro le quinte del talent show, ereditata da Aurora Ramazzotti (poi il sabato diventa «X Factor Weekly» con il meglio della settimana).

«“X Factor” dà luce alla musica, per chi fa questo lavoro è fondamentale» ci spiega Benji. «In passato non seguivamo molto lo show perché abbiamo fatto un percorso diverso, ma quando ce l’hanno proposto l’abbiamo presa come un’opportunità per metterci in gioco». «Dopo quattro anni di carriera per noi è un contesto nuovo» continua Fede «ma saremo sempre spontanei e mostreremo un lato di noi che nemmeno i fan conoscono».

Il 26 ottobre, poi, arriverà in radio «Universale», il loro nuovo singolo: «Vogliamo mandare un segnale parlando di amore a 360 gradi, senza pregiudizi e distinzioni» dice Fede. «È un messaggio che sentiamo nostro da tempo, e ora ci sentiamo pronti per trasmetterlo». Il brano è uno dei quattro inediti contenuti nella nuova edizione di «Siamo solo noise» che uscirà il 2 novembre. «Le sonorità di “Temporale” vi stupiranno» spiega Fede. «E poi c’è “La canzone più triste del mondo”... ma il titolo è ironico» aggiunge Benji.

Dopo gli incontri con i fan di tutta Italia nei «firma-copie» (le date sono sulla loro pagina Facebook) il duo tornerà nei palazzetti per due date-evento, il 16 novembre al Forum di Assago (MI) e il 25 al Palalottomatica di Roma. «Abbiamo cambiato gli arrangiamenti di tutte le canzoni vecchie» spiega Benji «e a livello di show sarà la cura del dettaglio a fare la differenza. Per noi sarà un grande passo avanti».

Insomma, per Benji & Fede si prospetta una maratona di musica e tv. Ma i due ragazzi di Modena sono pronti a tutto.