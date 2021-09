La conduttrice di "Detto fatto", star di copertina di "Consigli", il nuovo allegato di Sorrisi, sogna il Festival Bianca Guaccero Tiziana Lupi







Nell’ultima puntata di “Detto fatto” della passata stagione Bianca Guaccero ha deciso cosa avrebbe voluto fare del programma nella nuova edizione che ha appena preso il via su Raidue: «L’anno impegnativo che abbiamo avuto, in cui comunque siamo riusciti a portare la nave in porto con ottimi risultati, mi ha fatto capire che “Detto fatto” deve essere al servizio delle persone. In questa stagione, che è la decima, la vela che ci guiderà sarà il pubblico».

Lo studio, però, è ancora vuoto a causa della pandemia.

«È vero, purtroppo. Speriamo di poterlo riempire quanto prima. Nel frattempo, però, abbiamo deciso di dialogare con le persone a casa attraverso il nostro portale: lì chi ci guarda può intervenire in qualunque momento durante la trasmissione. “Detto fatto” ha un parterre di esperti su tutti gli argomenti, dal truccatore al parrucchiere all’avvocato matrimonialista: è giusto che questi aiutino chi lo chiede. Non vogliamo avere scalette rigide: ciascun tutorial che proponiamo deve avere, diciamo così, un movente e nascere dalla cronaca o dalla domanda di uno spettatore».

Un programma di servizio.

«Precisamente, anche se con il nostro linguaggio che è leggero ma mai superficiale».

In realtà, alla fine della passata stagione lei non sembrava intenzionata a proseguire l’esperienza di “Detto fatto”: cosa le ha fatto cambiare idea?

«Il legame che ho con la mia squadra, che è la chiglia della nave che mi permette di muovermi anche nella tempesta. La nostra coesione è la nostra forza. Sono persone che la gente non vede in televisione ma con cui io mangio, leggo i copioni, mi confronto, mi confido. Abbiamo un rapporto che va ben al di là del lavoro. E poi c’è il pubblico, che ha continuato a seguirci con affetto nonostante le difficoltà che tutti stiamo affrontando da quasi due anni. Chi ci guarda dovrà vedere un’edizione degna del decimo anniversario».

Da giovedì 23 sarà su Raiuno con “Fino all’ultimo battito”, la serie interpretata da Marco Bocci e Violante Placido.

«È una storia che terrà il pubblico con il fiato sospeso. Io sono Rosa, un personaggio tra il bene e il male, un po’ borderline. Mi piace recitare, fa parte della mia complessità. Ci sono una Bianca conduttrice e una attrice, e nessuna delle due prevale sull’altra, ma ognuna mi consente di tirare fuori cose diverse. Da attrice ho quasi sempre interpretato ruoli drammatici mentre la conduzione mi ha permesso di far conoscere il mio lato comico. Io sono un giullare, ma non tutti ci credono. Quando ero bambina mi divertivo a fare il teatrino con le scatole delle scarpe. Sono anche la prima che si prende in giro».

Restando in tema di conduzione televisiva, proseguirà l’esperienza con “Una storia da cantare”, il programma dedicato ai grandi cantautori italiani che ha condotto per due stagioni con Enrico Ruggeri?

«Magari! La musica è un’altra delle mie passioni. Spero di poter andare avanti con quel programma. Siamo riusciti, con una concorrenza fortissima, a portare a casa il 22% di share ed è stato un ottimo risultato. Ma, al di là dei numeri, “Una storia da cantare” mi piace perché è un programma garbato, pulito, poetico. Ha un po’ il sapore dei varietà d’altri tempi, quelli con cui io sono cresciuta: “Milleluci”, “Studio Uno”, “Senza rete”. Con Enrico ci siamo detti più volte che sarebbe bello rifarlo, ci sono ancora così tante storie da raccontare…».

Per esempio?

«Mi piacerebbe fare una puntata su Mia Martini e una su Renato Zero. O magari una dedicata a entrambi».

Vista la passione per la musica, ha mai pensato di cantare?

«Io canto sempre. Ho iniziato durante l’adolescenza: non sapevo come esprimermi, sono sempre stata molto timida, e allora cantavo. Mi mettevo le cuffiette e camminavo per chilometri cantando. Lo faccio ancora oggi, anche perché non mi piace usare la macchina. Nella musica mi lascio andare».

Tra qualche mese ci sarà il Festival di Sanremo…

«Se un autore scrivesse una canzone adatta a me, ci andrei subito».

È un appello?

«Perché no?».

Lei conduce, recita e vorrebbe cantare. E la vita privata?

«La mia vita privata è mia figlia Alice: parliamo molto, facciamo i compiti, guardiamo i film e ci divertiamo tantissimo. Per il resto, il tempo lo troverei anche ma manca la persona giusta. E, attenzione: non sono io ad avere gusti difficili… sono gli altri!».

