Bortone scatenata: «Mi chiamo Serena e non è un caso se sono… serena»

Da tre anni è la padrona di casa di "Oggi è un altro giorno" su Rai1: «È un programma molto vario, è il suo bello» Barbara Mosconi







Serena Bortone, che ai suoi ospiti augura marinarescamente un “buon vento”, dallo scorso settembre veleggia nella terza stagione di “Oggi è un altro giorno” con l’Auditel in poppa: una media di 1 milione e 700 mila spettatori (il 16% di share) con picchi di oltre due milioni e mezzo nella settimana di trasferta a Sanremo per il Festival.

Serena, qual buon vento...

«Speriamo! Io dico: “Buon vento” a tutti, mi sembra un augurio di libertà, è l’in bocca al lupo dei velisti, un elemento di pura fortuna e la fortuna serve sempre».

Tre anni vissuti “serenamente”?

«Devo essere serena. Il programma ha avuto un crescendo negli anni e un po’ alla volta si è creato un mix fra il pubblico popolare di Raiuno e quello che cerca la cultura, la storia e la politica. Coniugare questi mondi è una sfida».

Nelle ultime settimane ha mescolato il divo Michael Douglas, l’ex tronista Costantino Vitagliano e il candidato segretario del Pd Stefano Bonaccini.

«Nessuno di noi è una cosa sola e io non faccio eccezione. Tempo fa in un centro termale una naturopata mi ha letto l’iride e si è messa a ridere: “Lei è troppo di tutto! Non ho mai visto una persona così complessa” ha detto. È anche quello che funziona nel programma».

Persona complessa, programma pure.

«A me piace la politica, la musica, ballare, leggere, vado al cinema e a teatro, sono le mie anime, i miei vari interessi. Nel programma non devo scegliere se cavalcare o affrontare una sola specificità e questo corrisponde alla mia natura».

A gennaio la mattina si è operata al polso per una tendinite e alle 14 era in onda.

«Il chirurgo mi ha detto: “Io alle 8 la opero e alle 10 esce”. Tanto mica dovevo condurre con il polso».

Si è presa il Covid due volte e ha condotto da casa.

«Non è che voglio fare Wonder Woman, ma fino a quando resisto vado avanti. Si crea un’affezione quotidiana, non è bello interromperla».

Ama i tacchi alti, ma poi inciampa.

«Perché sono una persona un po’ goffa e abbastanza maldestra, la leggiadria non è la mia caratteristica principale».

Tutti attenti a scovare le sue gaffe.

«Io non conduco leggendo il “gobbo”, vado a memoria, preferisco una conduzione meno pulita, però più vera».

Una vera sgobbona.

«Mi sveglio alle 8, leggo i giornali, sbrigo la parte politica, poi in redazione leggo i copioni preparati dagli autori. Il cinema, la letteratura, l’opera mi appassionano, se vedo un film torno a casa e leggo tutto su quel film. Devo sapere tutto».

Nel 2020 quando le affidarono il primo pomeriggio di Raiuno quali erano gli obbiettivi?

«L’idea era di prendere lo spazio post pranzo e farne un contenitore che coniugasse intrattenimento, racconto del costume, un pizzico di cultura e una parte di attualità. Poi abbiamo inserito le esibizioni, i balletti e le canzoni italiane».

Di suo cosa ha messo?

«Tutto, ma soprattutto il modo di intervistare. Amo scandagliare l’essere umano, raccontare la storia, la famiglia, l’ambiente di un personaggio. Mi piace l’opera lirica e mi sono detta: “Vediamo che effetto fa proporla”. È andata benissimo, non ci sono temi respingenti».

Ed è diventata “la Bortone”.

«La domanda è se mi sono montata la testa? Assolutamente no, quando mi fermano per una foto il primo pensiero è: “Cosa posso fare per non deludere questa persona?”. Mi piace essere utile, i miei genitori mi hanno insegnato a dare supporto agli altri».

A lei chi dà supporto?

«Tutti i collaboratori del programma e le persone che mi vogliono bene: sono fortunata ne ho tante. Ho imparato anche ad aiutarmi da sola».

Le voci su chi vorrebbe sfilarle la poltrona la divertono?

«Ma figurarsi, io non ho mai giocato all’accaparramento di qualcosa contro qualcuno. E lo stesso penso degli altri. Non mi pongo domande sul futuro. Gli americani dicono: “Do what you love, money will come”, che per me vuol dire: “Fai quello che ti piace, le soddisfazioni arriveranno”».

Intanto dal 18 marzo sarà in prima serata come giudice di “Il cantante mascherato”.

«Milly Carlucci mi ha chiesto di far parte degli “investigatori” e io le sono grata, il gioco è quello di togliere la maschera ed è un po’ il succo del nostro mestiere: il giornalista quando fa le domande vuole svelare l’interlocutore, è un’esperienza che corrisponde alla mia natura curiosa».

Ha detto: «Io amo confrontarmi con chi è diverso da me».

«L’incontro con l’altro ti fa scoprire anche cose di te. Io cerco sempre di non essere giudicante, il mio motto è: “Smuovere le acque”».

Come lo mette in pratica?

«Mi viene in mente quando da adolescente ero a Londra con degli amici, c’era il concerto “Live Aid”, non avevamo i soldi per il biglietto che costava 140 sterline! Proposi di andare comunque allo stadio di Wembley, trovai un bagarino, trattai e alla fine entrammo con 11 sterline».

Anche le mani le “smuove” parecchio...

«Il gesticolare fa parte di me, lo faccio anche al telefono. Io sono controllata su quello che devo dire o ricordare e sulle risposte che mi vengono date, ma se mi dovessi concentrare sulla postura, sulle mani o sui capelli non sarei me stessa. Scriveva Francis Scott Fitzgerald che il fascino in realtà è dimenticanza».

Con gli ospiti cita spesso il “super io giudicante”, l’inconscio che supervisiona e censura i comportamenti.

«Lo conosco molto bene, liberarmene e alleggerirmi è stato complicato! A 25 anni ho iniziato ad andare in analisi perché non potevo avere buoni rapporti con gli altri se prima non comprendevo e perdonavo me stessa. Per questo conduco senza “gobbo”, preferisco sbagliare un nome che non essere me stessa».

Quando canta e balla il “super io” cosa le dice?

«Dorme».

È più dura una seduta dall’analista o una puntata in diretta?

«Le sedute sono liberatorie, in studio è dura quando vengono a raccontare storie che mi colpiscono, a volte assorbo il disagio o le ansie di chi ho di fronte e vorrei abbracciarlo. Allora alleggerire diventa davvero complicato».