Brenda Lodigiani, protagonista del “GialappaShow” è comica, attrice e ora scrittrice

Il lunedì sera la vediamo al "GialappaShow" su Tv8 (il 4 dicembre va in onda l’ultima puntata) nell’esilarante personaggio dell’androide Ester Ascione e nei panni di Annalisa. Attrice, comica, imitatrice, Brenda Lodigiani ora si cimenta anche nelle vesti di scrittrice. In questi giorni, infatti, è uscito il suo primo romanzo "Accendi il mio fuoco".

Brenda, come è nata l’idea?

«Il mio editor mi ha messo la pulce nell’orecchio. All’inizio ho esitato, poi ho accettato. Si tratta di un romanzo in gran parte autobiografico, che parte dall’infanzia e passa attraverso l’adolescenza per arrivare al presente. E infatti il finale rispecchia esattamente il mio stato attuale».

Il bilancio a opera finita?

«L’ho scritto come se dovessi interpretarlo, dal punto di vista di attrice e regista di me stessa. Non nego che sia stato faticoso dal punto di vista creativo per una abituata a lavorare in team».

E col team del "GialappaShow" come si trova?

«Lavorare con Marco Santin, Giorgio Gherarducci e il Mago Forest è il sogno di ogni comico. Maciniamo ore e ore di prove, pensiamo insieme i personaggi. Tutti vogliamo “spaccare” e dare il meglio. E questo show permette di esaltare le doti di tutto il cast».

E cosa le piace di Ester Ascione?

«La adoro, è scritta e pensata su di me, mi dà la libertà di portare in scena tutto quello che voglio».

Quale comica le è stata di ispirazione nella sua carriera?

«Senza dubbio Paola Cortellesi. Vedendo lei ho capito che desideravo fare questo lavoro. E poi Virginia Raffaele, un’altra artista incredibile».

Progetti futuri?

«Nel 2024 sarò su Prime Video con la nuova edizione di "Celebrity Hunted", in coppia con Herbert Ballerina. Posso solo dire che è stata un’esperienza fantastica, molto divertente».