Brian & Garrison: «Sogniamo di tornare in tv, ma solo per un super show»

Brian & Garrison hanno esordito nella tv italiana nel 1983 durante lo show "Fantastico 4"







Negli anni 80 e 90 Brian & Garrison ci hanno fatto sognare con i loro balletti e loro coreografie in tantissime trasmissioni, da “Fantastico 4” a “La sai l’ultima?”, ma l’elenco sarebbe lunghissimo. E se dopo la loro “separazione” Garrison ha continuato la carriera in tv (soprattutto grazie ad “Amici”), di Brian si erano un po’ perse le tracce. A sorpresa è ricomparso, venerdì 8 marzo, a “The Voice Senior”.

Brian, ci racconti com’è andata.

«Purtroppo non bene. Ho stonato talmente tanto che i giudici non si sono girati e mi hanno bocciato. D’altronde io avrei fatto lo stesso. Comunque, al di là di tutto, è stata una bellissima esperienza».

Ha cantato “Father and son”, un grande classico di Cat Stevens.

«Mi era stata consigliata ed è una bellissima canzone. Però io ho un timbro in stile musical di Broadway. Avrei dovuto interpretare “My way” di Frank Sinatra. In realtà ho sbagliato a volermi preparare da solo».

Però lei e Garrison non siete mai stati dimenticati dai telespettatori.

«Sono affezionato alla tv di quegli anni, soprattutto a quelli trascorsi lavorando per Silvio Berlusconi. Ricordo che quando entrai per la prima volta negli studi mi sembrava di respirare un clima hollywoodiano con il pubblico seduto che applaudiva e rideva. Si lavorava tanto e con Garrison ci siamo divertiti. Abbiamo vissuto due decenni d’oro, irripetibili. Qualcuno diceva che sembravamo due star come Gene Kelly e Fred Astaire».

Perché vi siete divisi? Sono passati tanti anni, ora può dirlo...

«Era arrivato il momento di separarci. C’era la possibilità di lavorare in tv a Roma. Garrison è andato, mentre io ho preferito rimanere a Milano. Avevo un figlio molto piccolo e non volevo lasciarlo».

Oggi vanno di moda le reunion. Un ritorno del duo Brian & Garrison sarebbe possibile?

«Sì, ma a condizione che si tratti di un progetto davvero speciale. Non farei mai un reality».

Lei è rimasto a Milano anche per dedicarsi alla famiglia. Suo figlio ha seguito le sue orme?

«No. Gabriele, che io chiamo Phoenix proprio come la città, si è laureato in Lingue e vive in Spagna, ad Alicante, dove insegna inglese. Ma quali orme? Lui da bambino si imbarazzava quando ero in tv. Poi crescendo ha metabolizzato il mio lavoro e adesso ci ridiamo tanto su».

Oggi di che cosa si occupa?

«Insegno danza jazz “Broadway style” al Liceo Classico Obiettivo Spettacolo di Pavia e lavoro come docente di “Repertorio Musical” alla Scuola del Musical di Milano. Giro molto. Collaboro anche con un teatro amatoriale di Ascoli Piceno».

Tornerebbe a vivere negli Stati Uniti?

«No, amo troppo l’Italia!».

Un entusiasmo innato e una simpatia incontenibile caratterizzano ogni sua parola e gesto. Garrison Rochelle in queste settimane è impegnato a teatro con “Saranno famosi - Fame: il musical”. «Ieri sera ho fatto tardi per lo spettacolo, che è stato pazzesco, divino. Ora sto rientrando a Roma ma poi dovrò ripartire. Sono sempre in giro; e chi mi ferma (ride)?».

Garrison, un altro bellissimo progetto.

«Dopo avere lasciato “Amici” e Maria De Filippi, volevo intraprendere nuove strade, ma in quel momento arrivò il Covid. Per fortuna, passato quel periodaccio mi ha contattato il regista e coreografo Luciano Cannito. Voleva propormi un ruolo da protagonista proprio per “Saranno famosi”. Non credevo alle mie orecchie. Così mi sono rimesso in pista. E infatti dallo scorso novembre è cominciata quest’avventura».

Nello spettacolo balla, ma recita anche. Come sta andando?

«Interpreto il signor Myers, il professore di teatro che deve scandire bene le parole e parlare lentamente per farsi capire dai suoi allievi. Insomma, per me è stata un’ottima palestra e mi sono scoperto anche bravino. Non me l’aspettavo».

Quali sono i ricordi più belli che la legano a Brian?

«Chiusa l’esperienza con “Fantastico 4” con Heather Parisi, io e Brian registrammo un video in cui cantavamo e ballavamo: finì nelle mani del regista e direttore artistico Davide Rampello, al quale venne l’idea di creare il famoso duo… Fummo lanciati nel programma “Risatissima” nel 1984. Io e Brian siamo andati avanti insieme per ben 17 anni e poi le nostre strade si sono divise. Io sono andato a Roma per lavorare con Maurizio Costanzo a “Buona Domenica”, e lì conobbi Maria De Filippi. Da quell’incontro è partita una meravigliosa favola professionale».

Cosa le rimane della lunga esperienza ad “Amici”?

«Dovrò ringraziare sempre Maria perché ha dato benzina al motore della mia passione che è la danza, la coreografia. In quel programma sono diventato ancora più popolare».

Rivolgo a lei la stessa domanda che ho fatto a Brian. Cosa succederebbe se si ricomponesse il mitico duo?

«Sarei contento. Ma deve essere qualcosa di nuovo, originale. Noi ormai abbiamo vite e carriere distinte, però io valuterei la possibilità. Dovremmo ballare e cantare. Ma lo sa che Brian canta benissimo? Lui è un super performer. Mi vedrei bene in una prima serata con lui (ride). Dobbiamo far diventare la danza protagonista dei varietà. Purtroppo in Italia tanti giovanissimi ballerini e coreografi sono costretti ad andare all’estero per trovare spazio, ed è un peccato».

Da solo invece che televisione farebbe?

«Sogno di condurre un talk show dove poter dialogare con i personaggi famosi e parlare solamente di cose belle, della loro carriera, della loro vita, ma non degli affari privati né dei pettegolezzi».

E chi le piacerebbe avere come primo ospite in questo talk?

«Stefano De Martino».