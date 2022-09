Buon compleanno Amadeus!

Il conduttore compie 60 anni e noi lo festeggiamo ripercorrendo la sua fantastica carriera Amadeus Redazione Sorrisi







Dopo aver passato le vacanze al mare in famiglia e con Fiorello scatenando i paparazzi («Siamo gli Amarello, i nuovi Ferragnez!» hanno commentato divertiti i due sui social), per Amadeus è tempo di tornare al lavoro: lo aspetta una stagione televisiva zeppa di impegni. Si comincia con i “Soliti ignoti”, per proseguire con “Arena 60 70 80 e 90”, “Sanremo Giovani”, “L’anno che verrà” a Capodanno e infine il Festival di Sanremo a febbraio 2023.

Ma prima c’è un appuntamento speciale: il 4 settembre il conduttore compie 60 anni! Per festeggiarlo, noi di Sorrisi gli abbiamo dedicato una carrellata di immagini che raccontano la sua straordinaria carriera. E allora, tanti auguri da Sorrisi, caro Amadeus!