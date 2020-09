Buon compleanno caro Amadeus!

04 Settembre 2020 | 8:55 di Stefania Zizzari

Il 4 settembre Amadeus compie 58 anni. Ma nello spirito, come ama ribadire, è sempre quel ragazzo che nel 1986 si presentò a Claudio Cecchetto per un provino per lavorare a Radio Deejay. Il provino lo superò e Amedeo Sebastiani da allora divenne per tutti Amadeus. Il nome lo scelse Cecchetto ispirandosi al brano “Rock me Amadeus”, un successo di quegli anni. Tutto è cominciato lì, in radio, con gli amici Fiorello e Jovanotti. Poi nel 1988 il debutto in tv con “1, 2, 3 Jovanotti”. E sempre in tv l’incontro con il suo grande amore Giovanna Civitillo. Una lunga carriera di conduttore, quella di Amadeus, culminata quest’anno con il Festival di Sanremo. Auguri Ama!