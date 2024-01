“C’è posta per te”: gli ospiti della seconda puntata

Il 20 gennaio su Canale 5 torna Maria De Filippi con nuove storie e nuove emozioni Alessandro Alicandri







Nella puntata del 20 gennaio 2024 di "C'è posta per te", la seconda di questa nuova stagione, avremo come ospiti Stefano De Martino e Sabrina Ferilli a accompagnare le storie e le sorprese della seconda puntata. Per Stefano De Martino è la settima partecipazione (l'ultima è stata lo scorso anno nella terza puntata) mentre per Sabrina Ferilli si tratta della nona presenza in studio. Sabrina, peraltro, è molto fan della trasmissione: la scorsa settimana ha mostrato sui social che stava seguendo la serata da casa.