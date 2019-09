13 Settembre 2019 | 16:59 di Matteo Valsecchi

Sabato 14 settembre riprende il campionato di Serie A dopo la pausa per le partite della Nazionale. E i nuovi orari sono differenziati rispetto al passato (sotto trovate il calendario). La stessa programmazione tv avrà una grande novità. Dazn, che dallo scorso campionato trasmette tre partite via Internet ogni giornata di campionato, ha siglato un’intesa con Sky (titolare dei diritti delle altre sette gare della giornata), per cui dal 20 settembre sulla piattaforma satellitare nascerà il nuovo canale “Dazn1”. Ma cosa comporta questo accordo? Come si attiva il nuovo canale? Ecco la nostra guida punto per punto alla Serie A in tv.

Che cosa si vede sul canale Dazn1?

Sul nuovo canale satellitare vedremo le tre partite di Serie A che vengono già trasmesse via streaming da Dazn e anche due partite di Serie B per ogni turno (il resto della serie cadetta rimane solo via Internet). Qualora ci fossero due match di Serie A su Dazn in contemporanea, verrà attivato il canale 212 di Sky solo per la durata del match, compreso pre e post partita. Durante la settimana il canale ospiterà una selezione dei programmi sportivi già presenti su Dazn. Chi aderisce all’offerta Sky-Dazn potrà anche accedere a tutti i contenuti di Dazn già presenti sulla piattaforma online. Non è previsto invece alcun canale Dazn per gli abbonati a Sky sul digitale terrestre.

Il canale si accede da solo?

No. Dovete andare sul sito sky.it/faidate o sull’app “Sky Fai da te”, entrare con il vostro “Sky ID” e sottoscrivere l’offerta. Quindi dovrete mettere il vostro numero di telefono e Sky vi invierà un sms. In questo troverete due cose. Un indirizzo Internet, www.dazn.com/redeem/skycalcio, e il vostro codice promozionale. Nella pagina web che si aprirà dovrete solo inserire il codice ricevuto e creare un account Dazn scrivendo nome, cognome, indirizzo email e scegliendo la vostra password personale. Se invece possedete già un account Dazn il codice servirà per riattivarlo o aggiornarlo senza la necessità di inserire altri dati. Una volta terminata questa procedura, si sbloccherà anche “Dazn1” al numero 209 di Sky.

Quanto costa il canale Dazn1?

Chi è abbonato a Sky (con Sky Q, My Sky HD o Sky HD) da almeno tre anni e ha attivi i pacchetti “Sport” e “Calcio” di Sky lo avrà senza costi aggiuntivi rispetto all’abbonamento: la quota è offerta da Sky. Mentre per tutti gli altri abbonati Sky che hanno almeno il pacchetto Calcio il costo sarà di 7,99 euro al mese, con i primi tre mesi senza costi aggiuntivi per chi aderisce all’iniziativa entro il 22 settembre.

Quando si vedranno le partite?

Mai come quest’anno assisteremo allo “spezzatino”, la frammentazione delle gare in fasce orarie diverse. Complici i turni infrasettimanali, per la gioia dei tifosi, ci saranno settimane in cui si giocherà anche sei giorni su sette. Le partite serali saranno tutte quante alle 20.45. Qui sotto trovate il calendario completo fino alla 16ª giornata del girone d’andata (14, 15 e 16 dicembre). Ora lasciamo parlare il campo!

Tutti gli anticipi, i posticipi e la programmazione tv fino al prossimo dicembre

3a giornata

•Sabato 14/9

ore 15 Fiorentina-Juventus (Sky); ore 18 Napoli–Sampdoria (Sky);

ore 20.45 Inter-Udinese (Dazn).

•Domenica 15/9

ore 12.30 Genoa-Atalanta (Dazn); ore 15 Brescia-Bologna (Sky), Spal-Lazio (Sky), Parma-Cagliari (Dazn); ore 18 Roma-Sassuolo (Sky);

ore 20.45 Verona-Milan (Sky).

•Lunedì 16/9

ore 20.45 Torino-Lecce (Sky).

4a giornata

•Venerdì 20/9

ore 20.45 Cagliari-Genoa (Sky).

•Sabato 21/9

ore 15 Udinese-Brescia (Sky);

ore 18 Juventus-Verona (Sky);

ore 20.45 Milan-Inter (Dazn).

•Domenica 22/9

ore 12.30 Sassuolo-Spal (Dazn); ore 15 Bologna-Roma (Sky), SAmpdoria-Torino (Sky),

Lecce-Napoli (Dazn);

ore 18 Atalanta-Fiorentina (Sky);

ore 20.45 Lazio-Parma (Sky).

5a giornata

•Martedì 24/9

ore 19 Verona-Udinese (Sky);

ore 21 Brescia-Juventus (Dazn).

•Mercoledì 25/9

ore 19 Roma-Atalanta (Sky);

ore 21 Fiorentina-Sampdoria (Dazn), Genoa-Bologna (Sky), Inter-Lazio (Sky), Napoli-Cagliari (Sky), Parma-Sassuolo (Sky),

Spal-Lecce (Dazn).

•Giovedì 26/9

ore 21 Torino-Milan (Sky).

6a giornata

•Sabato 28/9

ore 15 Juventus-Spal (Sky);

ore 18 Sampdoria-Inter (Sky);

ore 20.45 Sassuolo-Atalanta (Dazn).

•Domenica 29/9

ore 12.30 Napoli-Brescia (Dazn);

ore 15 Lazio-Genoa (Sky), Udinese-Bologna (Sky), Lecce-Roma (Dazn);

ore 18 Cagliari-Verona (Sky);

ore 20.45 Milan-Fiorentina (Sky).

•Lunedì 30/9

ore 20.45 Parma-Torino (Sky).

7a giornata

•Venerdì 4/10

ore 20.45 Brescia-Sassuolo (Sky).

•Sabato 5/10

ore 15 Spal- Parma (Sky);

ore 18 Verona-Sampdoria (Sky);

ore 20.45 Genoa-Milan (Dazn).

•Domenica 6/10

ore 12.30 Fiorentina-Udinese (Dazn); ore 15 Atalanta-Lecce (Dazn), Bologna-Lazio (Sky), Roma-Cagliari (Sky);

ore 18 Torino-Napoli (Sky);

ore 20.45 Inter-Juventus (Sky).

8a giornata

•Sabato 19/10

ore 15 Lazio -Atalanta (Sky);

ore 18 Napoli-Verona (Sky);

ore 20.45 Juventus-Bologna (Dazn).

•Domenica 20/10

ore 12.30 Sassuolo-Inter (Dazn);

ore 15 Cagliari-Spal (Dazn), Udinese-Torino (Sky), Sampdoria-Roma (Sky);

ore 18 Parma-Genoa (Sky);

ore 20.45 Milan-Lecce (Sky).

•Lunedì 21/10

ore 20.45 Brescia-Fiorentina (Sky).

9a giornata

•Venerdì 25/10

ore 20.45 Verona-Sassuolo (Sky).

•Sabato 26/10

ore 15 Lecce-Juventus (Sky);

ore 18 Inter-Parma (Sky);

ore 20.45 Genoa-Brescia (Dazn).

•Domenica 27/10

ore 12.30 Bologna-Sampdoria (Dazn);

ore 15 Atalanta-Udinese (Sky),

Spal-Napoli (Dazn),

Torino-Cagliari (Sky);

ore 18 Roma-Milan (Sky);

ore 20.45 Fiorentina-Lazio (Sky).

10a giornata

•Martedì 29/10

ore 19 Parma-Verona (Dazn);

ore 21 Brescia-Inter (Sky).

•Mercoledì 30/10

ore 19 Napoli-Atalanta (Sky);

ore 21 Cagliari-Bologna (Sky), Juventus-Genoa (Sky), Lazio-Torino (Dazn), Sampdoria-Lecce (Sky),

Sassuolo-Fiorentina (Sky),

Udinese-Roma (Dazn).

•Giovedì 31/10

ore 21 Milan-Spal (Sky).

11a giornata

•Sabato 2/11

ore 15 Roma-Napoli (Sky);

ore 18 Bologna-Inter (Sky);

ore 20.45 Torino-Juventus (Dazn).

•Domenica 3/11

ore 12.30 Atalanta-Cagliari (Dazn);

ore 15 Genoa-Udinese (Sky),

Lecce-Sassuolo (Dazn),

Verona-Brescia (Sky);

ore 18 Fiorentina-Parma (Sky);

ore 20.45 Milan-Lazio (Sky).

•Lunedì 4/11

ore 20.45 Spal-Sampdoria (Sky).

12a giornata

•Venerdì 8/11

ore 20.45 Sassuolo-Bologna (Sky)

•Sabato 9/11

ore 15 Brescia-Torino (Sky);

ore 18 Inter-Verona (Sky);

ore 20.45 Napoli-Genoa (Dazn).

•Domenica 10/11

ore 12.30 Cagliari-Fiorentina (Dazn);

ore 15 Lazio-Lecce (Sky), Sampdoria-Atalanta (Sky), Udinese-Spal (Dazn);

ore 18 Parma-Roma (Sky);

ore 20.45 Juventus-Milan

(Sky).

13a giornata

•Sabato 23/11

ore 15 Atalanta-Juventus (Sky);

ore 18 Milan-Napoli (Sky);

ore 20.45 Torino-Inter (Dazn).

•Domenica 24/11

ore 12.30 Bologna-Parma (Dazn); ore 15.00 Roma-Brescia (Sky), Sassuolo-Lazio (Sky),

Verona-Fiorentina (Dazn);

ore 18 Sampdoria-Udinese (Sky);

ore 20.45 Lecce-Cagliari (Sky).

•Lunedì 25/11

ore 20.45 Spal-Genoa (Sky).

14a giornata

•Sabato 30/11

ore 15 Brescia-Atalanta (Sky);

ore 18 Genoa-Torino (Sky);

ore 20.45 Fiorentina-Lecce (Dazn).

•Domenica 1/12

ore 12.30 Juventus-Sassuolo (Dazn);

ore 15 Inter-Spal (Sky),

Lazio-Udinese (Dazn),

Parma-Milan (Sky);

ore 18 Napoli-Bologna (Sky);

ore 20.45 Verona-Roma (Sky).

•Lunedì 2/12

ore 20.45 Cagliari-Sampdoria (Sky).

15a giornata

•Venerdì 6/12

ore 20.45 Inter-Roma (Sky).

•Sabato 7/12

ore 15 Atalanta-Verona (Sky);

ore 18 Udinese-Napoli (Sky);

ore 20.45 Lazio-Juventus.

(Dazn).

•Domenica 8/12

ore 12.30 Lecce – Genoa (Dazn);

ore 15 Sassuolo-Cagliari (Sky), Spal-Brescia (Dazn),

Torino-Fiorentina (Sky);

ore 18 Sampdoria-Parma (Sky);

ore 20.45 Bologna-Milan (Sky).

16a giornata

•Sabato 14/12

ore 15 Brescia-Lecce (Sky);

ore 18 Napoli-Parma (Sky);

ore 20.45 Genoa-

Sampdoria (Dazn).

•Domenica 15/12

ore 12.30 Verona-Torino (Dazn);

ore 15 Milan-Sassuolo (Sky), Bologna-Atalanta (Dazn), Juventus-Udinese (Sky);

ore 18 Roma-Spal (Sky);

ore 20.45 Fiorentina-Inter (Sky).

•Lunedì 16/12

ore 20.45

Cagliari-Lazio

(Sky).