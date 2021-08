Calcio: Rai e Mediaset per la ripartenza della Serie A

Sabato 21 agosto, alle 18.30 con l’esordio dei Campioni d’Italia dell’Inter a San Siro contro il Genoa e il ritorno del pubblico negli stadi (per ora al 25% della capienza totale), riparte la Serie A e ripartono anche tutte le trasmissioni del weekend calcistico.

Raisport prepara così un lungo fine settimana di calcio che in questa stagione, con il calendario “spalmato” su tre o quattro giorni, si allunga fino al lunedì. Due gli appuntamenti classici, mantenuti nel palinsesto di Rai2: alle 18.25, come da tradizione, 90° Minuto, affidato quest’anno a Marco Lollobrigida, con Giovanna Carollo e i confermati Gianfranco Teotino e Spillo Altobelli. In seconda serata, invece, la Domenica Sportiva, il più longevo programma della televisione italiana, che dal 1953 “chiude” la domenica, calcistica e non: affidata alla conduzione di Jacopo Volpi, come nella passata edizione, con Alessandra D’Angiò e la presenza, in studio, di Marco Tardelli ed Eraldo Pecci. Il lunedì, poi, alle 23 su Raisport+HD e poi in replica, intorno alla mezzanotte, su Rai2, ecco Calcio Totale con immagini e voci dei protagonisti del posticipo del lunedì, che chiude la giornata. A settembre, infine, in concomitanza con la ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali, torna anche Dribbling, il rotocalco del sabato pomeriggio, in onda alle 18.10 su Rai2, condotto dalla confermatissima Simona Rolandi.

Per Mediaset, invece, la prima novità è che da quest’anno il team dei telecronisti potrà contare sulla preziosa professionalità di Riccardo Trevisani, una delle voci più apprezzate dagli appassionati di calcio che si unisce al confermato Massimo Callegari e ai colleghi della redazione di SportMediaset, per raccontare in esclusiva gli eventi calcistici Mediaset. E Italia 1 e Canale 20 sono già partite dal 13 agosto con le sedici partite valide per i trentaduesimi della Coppa Italia che Mediaset trasmetterà in diretta in esclusiva. Per la Serie A, invece, domenica 22 e domenica 29 agosto,ci saranno due speciali in prima serata su Retequattro seguiranno le prime due giornate di campionato mentre da lunedì 13 settembre su Italia 1 tornerà Tiki Taka – La Repubblica del Pallone con Piero Chiambretti.