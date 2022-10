“Candy”, “Shantaram” e “Tutto chiede salvezza”. I nuovi film e serie tv della settimana

Cosa vedere dal 12 al 18 ottobre su Netflix, Prime Video, Disney+, Now e Paramount+ Melanie Lynskey e Jessica Biel sono le protagoniste di “Candy: morte in Texas”, dal 12 ottobre su Disney+ Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 12 al 18 ottobre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+, Now e sulle altre piattaforme streaming.

Netflix

Tutto chiede salvezza - dal 14 ottobre

Daniele è un ventenne romano che, dopo una violenta crisi psicotica, si risveglia ricoverato per un Tso (Trattamento sanitario obbligatorio) in una clinica psichiatrica dove trascorrerà una settimana che cambierà per sempre la sua vita. È questa la premessa di “Tutto chiede salvezza”, serie Netflix in sette episodi, adattamento dell’omonimo romanzo autobiografico di Daniele Mencarelli, vincitore del premio Strega Giovani 2020.

Le indagini di Belascoarán - dal 12 ottobre

Héctor Belascoarán (Luis Gerardo Méndez) è un uomo che lascia il suo lavoro per diventare un detective privato nella Città del Messico degli Anni 70.

The playlist - dal 13 ottobre

Questa miniserie svedese racconta la nascita di Spotify, la piattaforma che ha rivoluzionato il mercato musicale imponendo un nuovo modello economico.

Sue Perkins: perfectly legal - dal 13 ottobre

La conduttrice e comica inglese Sue Perkins vola in Sudamerica per vivere una serie di rocambolesche avventure.

La parte della sposa - dall’11 ottobre

Per non essere escluso dal testamento della madre, uno scapolo assolda un’attrice per interpretare la parte della sua ragazza. Commedia brasiliana.

La maledizione di Bridge Hollow - dal 14 ottobre

È un film per famiglie in cui uno spirito maligno prende possesso degli addobbi di Halloween in una cittadina. Un uomo e sua figlia si dovranno alleare per trovare una soluzione.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Dahmer - Nell'arco di oltre un decennio, Jeffrey Dahmer ha ucciso 17 adolescenti e giovani uomini prima di essere condannato. Com'è sfuggito all'arresto per così tanto tempo? The Midnight Club - In una struttura per giovani malati terminali, i membri di un club esclusivo stringono un patto da brividi: il primo a morire invierà al gruppo un segnale dall'aldilà. L'imperatrice - La ribelle Elisabeth entra in un mondo di tensioni e intrighi alla corte viennese quando si innamora dell'imperatore Franz e ne diviene l'improbabile consorte. Conversazioni con un killer: Il caso Dahmer - Il serial killer Jeffrey Dahmer confessa i suoi mostruosi crimini durante interviste schiette che offrono uno sguardo inquietante su una mente disturbata. Dynasty - Nell'alta società di Atlanta, essere ricchi significa giocare sporco per due famiglie benestanti impegnate in un'incredibile scontro di potere, prestigio e amore.

Prime Video

Backstage - dal 13 ottobre

Lo spunto è l’allestimento di uno spettacolo che debutterà al Teatro Sistina di Roma: 111 ragazzi dai 16 ai 25 anni si presentano alle audizioni. Dopo un’importante selezione, ne vengono scelti solo nove. Saranno questi ultimi a doversela sudare a colpi di canto, danza e recitazione perché i ruoli disponibili sono solo quattro.

Miskina - dal 17 ottobre

Fara (Melha Bedia) è una trentenne single e disoccupata che decide di dare una svolta alla propria vita. La serie francese è una commedia brillante.

Lillo e Greg - Comedy show - dal 17 ottobre

Lillo e Greg formano una delle coppie comiche più inossidabili. In questo “varietà” propongono alcuni cavalli di battaglia del loro esilarante repertorio in radio e tv.

I film e le serie più viste su Prime Video questa settimana

Gli anelli del potere - Partendo da un periodo di relativa pace, seguiamo i personaggi mentre affrontano il riemergere del Male nella Terra di Mezzo. Dalle più oscure profondità delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste del Lindon, allo strabiliante regno insulare di Númenor, questi regni e personaggi plasmeranno eredità che sopravvivranno a lungo dopo la loro scomparsa. Chase - Scomparsa - Will sta accompagnando la sua futura ex moglie Lisa a casa dei suoi genitori. Durante una sosta a una stazione di servizio lei scompare senza lasciare traccia, lui ingaggia la polizia locale e i genitori di Lisa nel tentativo di trovarla, ma col passare del tempo i sospetti cadono su di lui. Dovrà scavare nel ventre criminale della città, mentre scappa dalle autorità in una corsa contro il tempo. Me Contro Te - La Famiglia Reale - Luì e Sofì iniziano una vacanza studio presso una regina per apprenderne le tradizioni. Oltre alla severa governante Cornelia e al maggiordomo Bruno, vivranno con i suoi nipoti: Divina e Tronaldo, abituati all’agio e la ribelle Emma. Qui scoprono che la nobile ama la semplicità e che li ha invitati per mostrare ai nipoti la genuinità di due persone normali: erano loro quindi i veri insegnanti! This is Us - La commovente storia della vita e dei problemi di un terzetto di gemelli molto particolare, ma anche dei meravigliosi genitori che li hanno cresciuti. Prisma - Prisma esplora le relazioni e le identità di Marco e Andrea, 2 gemelli all’apparenza identici ma profondamente diversi nelle inquietudini che esprimono. I due inaugurano un viaggio di scoperta e di passaggio da ciò che dovrebbero essere a ciò che vogliono essere, che coinvolgerà anche i loro amici.

Disney+

Candy - Morte in Texas - dal 12 ottobre

Nel 1980 a Wylie, in Texas, la casalinga Candy Montgomery venne accusata di aver ucciso con 41 colpi di accetta la sua vicina di casa, Betty Gore. Il processo ebbe una grande eco mediatica negli Stati Uniti, anche perché si concluse in modo inaspettato e molto discusso. A raccontare questa storia inquietante ora c’è la miniserie “Candy - Morte in Texas”, prodotta e interpretata da Jessica Biel: l’attrice si cala nei panni di una donna enigmatica che dietro alla patina del conformismo americano celava una doppia vita.

Cambio di direzione - dal 12 ottobre

Arriva la seconda stagione della serie in cui Marvyn Korn (John Stamos) allena la squadra di basket di una scuola superiore.

Rosaline - dal 14 ottobre

L’ironico film racconta la storia di Romeo e Giulietta da un punto di vista inedito: quello di Rosaline (Kaitlyn Dever), la gelosissima ex ragazza di Romeo.

Apple Tv+

Shantaram - dal 14 ottobre

Un fuggitivo, per far perdere le sue tracce, si ritrova nella caotica Bombay degli Anni 80. Dove si innamora di una donna misteriosa e affascinante. Charlie Hunnam, il Jax di “Sons of anarchy”, è protagonista assoluto di “Shantaram”, serie di Apple Tv+ tratta dal romanzo di Gregory David Roberts, un best seller così lungo e denso che contiene già molti spunti per prossime (eventuali) stagioni. I primi tre episodi arrivano subito, il 14 ottobre, gli altri usciranno a cadenza settimanale.

Paramount+

Beavis and Butt-Head alla conquista dell’universo - dall'11 ottobre

Da comici a doppiatori di “Beavis and Butt-Head alla conquista dell’universo”, il nuovo film animato prodotto da Mike Judge, disponibile dall’11 ottobre su Paramount+. Luca Ravenna ed Edoardo Ferrario prestano la loro voce italiana rispettivamente al biondo Beavis e al moro Butt-Head, iconico duo nato su Mtv negli Anni 90.

Now

Babylon Berlin - dall’11 ottobre

In contemporanea con la partenza su Sky Atlantic, prende il via su Now la quarta stagione della serie ambientata a Berlino negli anni precedenti l’ascesa di Hitler. Nei nuovi episodi, a Gereon Rath (Volker Bruch) viene affidata un’indagine sotto copertura.

Infinity+

L’arma dell’inganno - Operazione Mincemeat - dal 14 al 20 ottobre

Per una settimana chi è abbonato a Infinity+ può vedere in anteprima il film con Colin Firth nei panni di una geniale spia inglese della Seconda guerra mondiale.

La playlist

Maggiordomi che passione

Jean Reno è un ingegnoso maggiordomo in Un affare privato su Prime Video. Ed ecco alcuni “colleghi” che lo avevano preceduto al cinema o in tv.

Willy, il principe di Bel-Air - Geoffrey, il maggiordomo di Will Smith, era esilarante. Sei stagioni su Netflix e Now .

- Geoffrey, il maggiordomo di Will Smith, era esilarante. Sei stagioni su e . Pennyworth - Serie avventurosa che narra le origini di Alfred, fedele aiutante di Batman. Due stagioni su Lionsgate+ .

- Serie avventurosa che narra le origini di Alfred, fedele aiutante di Batman. Due stagioni su . The butler - Film sul maggiordomo che lavorò alla Casa Bianca per 34 anni. Su Prime Video .

- Film sul maggiordomo che lavorò alla Casa Bianca per 34 anni. Su . Downton abbey - Impossibile non citare la popolarissima serie in costume: il Carson di Jim Carter è memorabile. Sei stagioni su Prime Video .

- Impossibile non citare la popolarissima serie in costume: il Carson di Jim Carter è memorabile. Sei stagioni su . Invito a cena con delitto - Nella parodia-capolavoro dei “gialli”, il ruolo è affidato al grande Alec Guinness. A noleggio in digitale su Chili .

- Nella parodia-capolavoro dei “gialli”, il ruolo è affidato al grande Alec Guinness. A noleggio in digitale su . La famiglia Addams - Potevamo dimenticare Lurch? Il film del ‘91 con Anjelica Huston e Raúl Juliá è su Paramount+.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Fast & Furious: Hobbs & Shaw - Esaltante spin-off della saga con Jason Statham e The Rock.

- Esaltante spin-off della saga con Jason Statham e The Rock. Godzilla vs. Kong - I due più famosi “mostri grossi” del cinema si scontrano.

- I due più famosi “mostri grossi” del cinema si scontrano. Sing - Gli animali cantano (benissimo) in questo cartoon per tutti.

- Gli animali cantano (benissimo) in questo cartoon per tutti. Snatch - Lo strappo - Un Brad Pitt indimenticabile e “folle”, diretto da Guy Ritchie.

- Un Brad Pitt indimenticabile e “folle”, diretto da Guy Ritchie. Vanilla Sky - Finale a sorpresa per il film con Tom Cruise. Da riscoprire.

- Finale a sorpresa per il film con Tom Cruise. Da riscoprire. Quel che resta del giorno - Straziante storia d’amore tra due domestici: Anthony Hopkins ed Emma Thompson.

Prime Video

Your name - Film animato giapponese sul viaggio nel tempo: un gioiello.

- Film animato giapponese sul viaggio nel tempo: un gioiello. Balla coi lupi - Il film di e con Kevin Costner che vinse ben sette premi Oscar.

- Il film di e con Kevin Costner che vinse ben sette premi Oscar. Sliding doors - Grande successo del 1998 in cui Gwyneth Paltrow vive due vite.

- Grande successo del 1998 in cui Gwyneth Paltrow vive due vite. Tutta colpa di Sara - Uno dei pochi ruoli da protagonista di Matthew Perry, il Chandler di “Friends”.

- Uno dei pochi ruoli da protagonista di Matthew Perry, il Chandler di “Friends”. La casa dalle finestre che ridono - Magistrale horror diretto da Pupi Avati nel 1976.

Disney+