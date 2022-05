Cannes 75: Valeria Bruni Tedeschi sullo schermo, Sharon Stone sul red carpet

La star americana ha rubato la scena a colleghe come Isabelle Adjani, Isabelle Huppert e Amanda Lear. Paolo Fiorelli







A illuminare il tappeto rosso per la proiezione di gala di “Les Amandiers”, diretto da Valeria Bruni Tedeschi, è stata una radiosa Sharon Stone, accompagnata da due “paggi” che facevano risaltare il suo abito bianco e blu di Dolce & Gabbana, e si occupavano di tenerne in ordine lo strascico. Così la star americana ha rubato la scena a colleghe come Isabelle Adjani, Isabelle Huppert e Amanda Lear.

Ma parliamo del film, molto applaudito: in “Les Amandiers” Valeria Bruni Tedeschi, partendo come sempre da un ricordo personale, ricostruisce l'ambiente di una prestigiosa scuola per attori degli Anni 80, quella diretta da Patrice Chéreau. Al centro un gruppo di allievi ventenni, tra cui ben presto nascono amori e rivalità, e di cui pian piano emergono i diversi caratteri. Il film si sofferma soprattutto sul tormentato rapporto tra la ricca Stella (Nadia Tereszkiewicz) ed Etienne (Sofiane Bennacer), talentuoso ma tossicodipendente. Ci sono anche Franck (Noham Edje), che a 18 anni ha già una figlia, e Camille (Alexia Chardard), una studentessa incinta determinata a non sacrificare i suoi sogni per la maternità. Tutti insieme dovranno mettere in scena un'opera di Chekov, diretti dall'inflessibile Chéreu (Louis Garrell) in un crescendo di stress e tensioni che li renderanno finalmente una squadra affiatata.

Molto applaudito anche “Triangle of Sadness” dello svedese Ruben Östlund, già vincitore della Palma d'oro nel 2017 per “The Square”. È una satira spietata e divertente incentrata su una crociera di lusso che andrà orribilmente male nonostante gli sforzi del capitano Woody Harrelson, del resto quasi sempre sbronzo. Del variopinto gruppo di naviganti fanno parte due modelli, un miliardario russo, una coppia di gentili vecchietti che producono mine antiuomo, e poi uomini e donne dell'equipaggio che saranno travolti dagli eventi e da un naufragio, un po' come Mariangela Melato e Giancarlo Giannini in “Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto”.

E insolito è anche il destino dei protagonisti di “Crimes of the future” di David Cronenberg, il film più atteso della giornata di lunedì, ambientato in uno spaventoso futuro prossimo di mutazioni tecnologiche del corpo umano (un tema-ossessione per Cronenberg) e che ha nel cast, tra gli altri, Kristen Stewart, Viggo Mortensen e Lea Seydoux.