Capodanno 2023: cosa guardare in televisione

In occasione del Capodanno 2023 e della notte di San Silvestro, come da tradizione Rai1 e Canale 5 promuovono una programmazione speciale, per intrattenere il pubblico nella serata di "saluto" all'anno appena concluso, ma anche per accogliere trionfalmente quello appena cominciato. Anche altri canali televisivi mandano in onda film adatti anche a famiglie e bambini, con titoli ideali per una serata a casa. Ecco, dunque, una rapida guida alla programmazione tv delle serate del 31 dicembre e del 1°gennaio 2023.

31 dicembre

Rai 1

Ore 21.00

Ancora una volta, sarà Amadeus a fare il padrone di casa del saluto al 2022 e il benvenuto al 2023 con il consueto appuntamento de "L'anno che verrà ", che quest'anno cambia location e si sposta a Perugia, sempre con tantissimi ospiti.

Rai2

Ore 21.20

"Gli aristogatti": il 20°esimo Classico Disney che racconta le vicissitudini di tre aristocratici gattini, che vengono rapiti insieme alla loro madre, e aiutati dal randagio Romeo (e tutta la sua gang). A seguire, alle 22.45, "Show Dogs – Entriamo in scena", la storia del cane poliziotto Max che collabora con un agente umano dell'FBI per indagare sul caso di rapimento di un cucciolo di panda.

Canale 5

Alle 20.40

Federica Panicucci è ancora la conduttrice del doppio appuntamento su Canale 5. Il primo è "Capodanno in musica", in diretta il 31 dicembre da Piazza De Ferrari a Genova, dove si alternano artisti di primissimo piano, per una serata all’insegna della leggerezza e dell’allegria.

Italia 1

"Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre": in prima serata il film del'93 con il compianto Robin Williams nel ruolo di un padre divorziato che per vedere i figli fa di tutto, compreso travestrirsi da anziana tata. In seconda serata (ore 24.00) il grande classico "Animal House" di John Landis, con questa commedia comincia il sodalizio artistico con l'attore John Belushi che due anni dopo sarà alla base di un altro cult come "The Blues Brothers".

Rai Gulp

"Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa": terzo capitolo della saga di animazione sulla famiglia Dracula, questa volta in crociera nel Triangolo delle Bermude.

Sky Arte

Ore 21.15

"Pavarotti in Hyde Park": il concerto per il 30° anniversario di carriera di Luciano Pavarotti tenutosi ad Hyde Park il 30 luglio 1991, accompagnato dalla Philharmonia Orchestra, diretta da Leone Magiera, e dal Philharmonia Chorus.

1 gennaio

Rai1

Ore 21.25

Altra tradizione, quella di "Danza con me" di Roberto Bolle, in onda sempre su Rai1 il 1°gennaio: lo spettacolo di danza e live show è condotto da Luca Zingaretti e Cristiana Capotondi.

Per chi volesse dedicarsi a una giornata sul divano, sul primo canale Rai va in onda alle 12.20 il concerto di capodanno con cui Venezia dà il benvenuto al nuovo anno dal Teatro La Fenice. Sul podio, Daniel Harding. Dalle 13.30 Rai2 tramette il concerto di Vienna.

Rete 4

Ore 14.35

Il pomeriggio Mediaset inizia con un classico come "Il dottor Zivago". Cinque meritati Oscar per il kolossal di David Lean, uscito nel 1965, che racconta l’amore tra il medico Jurij (Omar Sharif) e l’infermiera Lara (Julie Christie) negli anni della rivoluzione russa.

Canale 5

Ore 21.20

Sempre Federica Panicucci presenta "Concerto per la pace", uno show ricco di grandi artisti italiani e internazionali dall’Auditorium della Conciliazione di Roma, in occasione della Giornata Mondiale per la Pace.

Sky Cinema

Ore 21.15

"Jurassic World - Il dominio": L’incontro tra i personaggi dei primi film e quelli dei capitoli più recenti avviene in questo spettacolare kolossal che nel 2022 ha incassato un miliardo di dollari.

Rai 4

Ore 21.20

"Il 13°guerriero": alle soglie dell’anno Mille, un poeta di Baghdad viene inviato nel regno dei Vichinghi… Da un libro di Michael Crichton, una bella avventura con Antonio Banderas.

Rai Movie

Ore 21.10

"Passengers": i passeggeri di un’astronave diretta verso un lontano pianeta si risvegliano 90 anni prima di arrivare alla meta. Sentimento e fantascienza con Jennifer Lawrence e Chris Pratt.