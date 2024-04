Carlo Amleto: «In tv e a teatro voglio unire musica e comicità»

È uno dei più sorprendenti giovani comici italiani e si sta facendo notare sia in tv sia sui social Carlo Amleto Francesco Chignola







C'è un pianista che compone melodie con i campanelli delle porte e i pulsanti degli ascensori. C'è un medico, il dottor Amleto, che cura con buona musica i suoi pazienti affetti da trap e reggaeton. C'è un mezzobusto che trasforma le notizie del telegiornale in un "movimento sexy". C'è Mozart che risponde al centralino e ti mette in attesa... con una melodia di Mozart. Sono solo alcuni dei volti e dei personaggi di Carlo Amleto, uno dei più sorprendenti giovani comici italiani, che si sta facendo notare in tv (da "Bar Stella" a "Splendida cornice", ma pure tra i concorrenti di "Lol Talent Show") e sui social (dove Carlo fa anche parte del gruppo Contenuti Zero) e che sta portando in giro il suo spettacolo teatrale "Scherzo n° 1, opera prima”. Lo abbiamo contattato per conoscerlo meglio.

Carlo, raccontami un po' la storia della tua vita. Com'eri da bambino?

«Sono cresciuto a Caltanissetta, ho passato l'infanzia nella campagna più sperduta, andavo in giro con la bici, esploravo... In casa abbiamo sempre avuto un pianoforte, ma avevo scritto al massimo un paio di canzoncine stupidissime. Poi a 13 anni ho visto un film, "Ray", sulla vita di Ray Charles, mi ha folgorato e ho detto a mio padre: io voglio suonare il pianoforte. Da lì ho iniziato, prima con lui e poi in una scuola di musica privata. Però non ho fatto il Conservatorio, non avevo voglia di fare gli esami, il solfeggio...».

Perché l'interesse principale era il teatro, giusto?

«Quando ho iniziato il liceo ho scoperto Massimo Troisi e Gigi Proietti e ho deciso che avrei fatto quello nella vita. La musica è sempre stata un hobby, ma poi alla fine è diventata anche quello il mio mestiere. Infatti io oggi mi definisco un attore-musicista».

Hai studiato alla Paolo Grassi di Milano.

«Dopo il liceo mi sono iscritto in un'Accademia romana, la European Union Academy of Theatre and Cinema, che è durata pochi anni e ora è chiusa. Ma mi ha formato quel che bastava per poi farmi accettare alla Paolo Grassi: la mia formazione completa è stata lì. Sono stati tre anni molto intensi».

Già da ragazzo ti capitava di unire teatro e canzone?

«Ora che mi ci fai pensare mi ricordo che avevo fatto una canzone per l'assemblea di istituto... dove non veniva mai nessuno. Era una ballata nello stile di Checco Zalone, e a un certo punto sulle note di Valerio Scanu dicevo: "Per tutte le volte che... in Aula Magna siamo in ventitré" (ride). E poi avevo una band dove suonavamo canzoni normali ma io avevo comunque un certo estro comico, dicevo: "Chiudete gli occhi e immaginate che io sia Ligabue!"».

La prima volta che sei salito su un palco invece quando è stata?

«Avevo 17 anni e abbiamo messo in scena "Gli uccelli" di Aristofane. Era uno spettacolo delle superiori ma comunque era molto professionale, l'abbiamo portato anche in tour».

Il gruppo Contenuti Zero com'è nato?

«Abbiamo fatto quasi tutti la Paolo Grassi, tranne due ragazze che hanno fatto la scuola del Piccolo. L'idea era venuta a Giuseppe Scoditti dopo aver portato in scena uno spettacolo molto, molto drammatico. Non ne poteva più, così un giorno ha detto: appena finisco voglio fare uno spettacolo "contenuti zero". Dev'essere solo pura comicità. E così l'ha messo in piedi chiamandoci uno per uno, io inizialmente sono arrivato come musicista perché suonavo il piano nella band dell'Accademia, ma poi ho iniziato anche a partecipare agli sketch. "Contenuti zero" era un evento fisso al Circolo Cicco Simonetta, un piccolo locale di Milano dove ora c'è il Germi. Facevamo sempre il tutto esaurito».

E poi sono arrivati i social...

«A un certo punto i video degli sketch hanno cominciato a girare su Instagram, Stefano De Martino ha visto la nostra pagina e ci ha chiamato per "Bar Stella"».

Com'è stata l'esperienza di "Bar Stella"?

«Stupenda, anche perché si girava a Napoli dove c'era un calore e un divertimento incredibili. Stefano Di Martino poi è una persona stupenda e un artista talentuoso che ha saputo mettere insieme le giuste persone. Per uno come me era perfetto perché è difficile trovare un programma così, dove si scriveva senza freni inibitori, con la band dal vivo e dei musicisti incredibili ai quali davi qualunque idea e la mettevano subito in atto. La nostra immaginazione si poteva scatenare ed era un ambiente protetto».

Era la prima volta che apparivi in tv?

«No, poche settimane prima avevo debuttato a "Zelig" dove ho portato per la prima volta il "Tg0". È successo tutto insieme nello stesso periodo».

E com'era andata?

«Devo dire che la prima volta a "Zelig" è stata traumatica, ero da solo con davanti 2.500 persone al Teatro degli Arcimboldi, dietro le quinte prima di entrare sentivo dei boati, mi sembrava di essere un gladiatore prima di entrare nell'arena. Mi sentivo piccolissimo. Le puntate successive è andata meglio (ride)».

Hai anche partecipato a "LOL Talent Show".

«È stato istruttivo, poi lo abbiamo fatto in teatri stupendi, il Lirico Gaber di Milano, il Brancaccio di Roma... E poi c'era Elio, che per me è un mito, è stato stato un onore mostrare le mie idee ad artisti così affermati. La prima puntata ero in ansia perché trovo che giudicare la comicità, l'arte in generale, per esempio nei talent show, sia un po' strano. Ma è andato tutto bene».

Sei sollevato o dispiaciuto di non aver vinto?

«Sono onesto, mi sarebbe piaciuto, "LOL" è un bel format. In generale mi hanno chiamato a fare diversi programmi, anche "Stasera tutto è possibile" con Stefano De Martino e "Splendida Cornice" con Geppi Cucciari, che è una padrona di casa stupenda, e io sono sempre contento di partecipare. Anche se la cosa che mi piace di più, ovviamente, è fare le cose mie».

Come il tuo spettacolo "Scherzo n° 1, opera prima”. Come lo definiresti?

«È uno spettacolo dove cerco di mettere insieme a modo mio musica e comicità, nella tradizione del teatro-canzone che ha inventato Giorgio Gaber e poi si è sviluppato con artisti come Elio e Checco Zalone. Non c'è una trama, c'è un insieme di pezzi e canzoni, alcuni tratti dal mio primo album "Facciamo che io ero", uscito lo scorso anno, ma la maggior parte degli sketch sono inediti. Sul palco ci sono solo io, una scrivania e un pianoforte elettrico».

E il dottor Amleto?

«È un format che è nato in realtà otto anni fa, io collaboro con un'associazione che si occupa di musica negli ospedali, avevamo fatto dei video divertenti su Facebook per dire che si può curare con la musica. Ma non avevano sfondato. Poi, qualche tempo fa, li ho messi su Instagram e hanno iniziato a funzionare, così da allora ogni tanto, quando ci viene un'idea, chiamiamo qualche amico e la giriamo».

Su Instagram sei riuscito a suonare persino un ascensore.

«Se c'è una cosa che mi fa impazzire è trasformare in musica ciò che non sembra musica. Per quello ho iniziato a suonare gli oggetti del quotidiano, come il campanello di casa e gli ascensori, con l'aiuto di musicisti trovati grazie ai social, ma in fondo anche il "Tg0" partiva da un'idea simile: sembra una cantilena, invece è una canzone. Poi un video si fa in mezza giornata, un'ora per scriverlo, una per girarlo, una per montarlo. Sta tutto nel trovare l'idea. Una volta che hai un'idea, fila tutto liscio».

Le date (sold out) dello spettacolo

15 aprile – Roma – Teatro Sala Umberto

16 aprile – Milano – Teatro Filodrammatici

18 aprile – Napoli – Teatro Bolivar