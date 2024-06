Carlo Conti conduce con Andrea Delogu i “Tim Summer Hits”

4 concerti in piazza del Popolo a Roma che saranno in onda su Rai1 a partire da venerdì 28 giugno Stefania Zizzari







Nei suoi oltre quarant’anni di carriera Carlo Conti non ha mai perso l’“allenamento musicale”. Dalle radio degli inizi alla tv di oggi, passando per i suoi tre Festival di Sanremo dal 2105 al 2017, la musica è sempre stata il fil rouge del suo lavoro. E proprio in vista del prossimo Festival, di cui è conduttore e direttore artistico, “rincara la dose” con la conduzione, al fianco di Andrea Delogu, dei “Tim Summer Hits”, quattro concerti in piazza del Popolo a Roma che saranno in onda su Rai1 (e su Rai Radio2) a partire da venerdì 28 giugno. Sul palco si esibiranno oltre 70 artisti, e chissà che Conti non prenda spunto per creare la squadra dei cantanti in gara all’Ariston a febbraio. «I brani che ascolteremo ai “Tim Summer Hits” dimostrano la forza, la varietà e la grandezza della nuova musica italiana» dice Carlo. «Quanto a Sanremo, ci sono degli step ben precisi. Ora sto lavorando al regolamento, poi passerò all’ascolto dei brani delle Nuove proposte, a seguire ci sarà quello dei Big e solo alla fine penserò ai co-conduttori che saranno accanto a me in questa bella avventura. La scelta degli artisti in gara, che è quella per cui sento una grande responsabilità, dipende dai brani che presenteranno: le canzoni sono la cosa fondamentale, senza preclusioni di nomi».

E ha già dato le prime anticipazioni. «Tornerà la divisione tra Nuove proposte e Big» annuncia al Tg1. «I giovani non saranno in gara con i Big, ma tra di loro, e avranno un proprio vincitore. Poi, dal momento che ho un’età e non reggo le ore piccole (ride), ci saranno meno canzoni in gara e rimetterò il Dopofestival. E infine, ho un sogno: aprire il Festival di Sanremo 2025 con Vasco Rossi che canta “Albachiara”. Chissà...».

Intanto il conduttore scalda i motori con i “Tim Summer Hits”, dove “debutterà” alla conduzione, accanto alla “veterana” Andrea Delogu, che è alla sua terza volta consecutiva su quel prestigioso palco. «Stavolta sono io il giovane» scherza Carlo. E racconta come è stato coinvolto: «Qualche tempo fa Ferdinando Salzano (fondatore di Friends & Partners, società che produce l’evento di Rai Pubblicità e Tim in collaborazione con Roma Capitale, ndr) mi ha chiamato per propormi la conduzione dei concerti accanto ad Andrea. Al momento della telefonata la Fiorentina stava per giocare i quarti di finale di Conference League, e gli ho risposto: “Risentiamoci dopo la partita”. Abbiamo vinto e, sulla scia dell’entusiasmo, ho detto di sì (ride). Sono felicissimo di essere in piazza del Popolo con una grande festa della musica. Oltretutto, accanto ad Andrea Delogu, che ho sempre stimato come conduttrice e che ho voluto nella commissione di Sanremo Giovani nel mio primo Festival, perché ha davvero un incredibile orecchio musicale».

Ma qual è la canzone del cuore delle estati di Carlo Conti? «Quella del mio primo bacio: “Ti amo” di Umberto Tozzi. Anche perché riuscii a imparare a memoria le parole della canzone e le dedicai a quella ragazza. “Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo...”: le ho imparate subito!».

La colonna sonora dell’estate 2024

Da piazza del Popolo a Rai1: i quattro mega concerti gratuiti che si sono tenuti a Roma saranno in onda su Rai1 a partire da venerdì 28 giugno in prima serata (più un quinto appuntamento con “Il meglio di”). Per il terzo anno di fila, padrona di casa, anzi di palco, dei “Tim Summer Hits” è Andrea Delogu, che dice: «Sono cresciuta insieme a questo show, che quest’anno è ancora più grande, più bello, più ricco ed è stato promosso da Rai2 a Rai1. E poi stavolta ho accanto a me Carlo Conti, un professionista che ho sempre stimato e che mi dà sicurezza e tranquillità». Sono più di 70 gli artisti che si esibiscono sul palco, divisi nelle quattro serate. Solo per dare un assaggio: Annalisa, Antonello Venditti, Geolier, Achille Lauro, Arisa, Emma, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Gianna Nannini Mahmood, Tananai, Rhove, The Kolors, Alfa, BigMama, Clara, Ghali, Noemi, Angelina Mango, Raf, Loredana Bertè, Francesco Gabbani, Emis Killa, Fedez, Gigi D’Alessio, Elodie, i Pooh, Fabrizio Moro, Irama, La Sad, Orietta Berti, Piero Pelù, Fiorella Mannoia, i Ricchi e Poveri, Paola & Chiara, Umberto Tozzi, Nek, i Coma_Cose, Francesco Renga, Sarah... e tanti altri.

Il quiz di sorrisi l’ha fatto anche lui!

Su Sorrisi in versione cartacea, poco tempo fa avete trovato un quiz con domande sui tre Festival di Carlo Conti. Bene. Quel quiz l’ha fatto pure Carlo e si è divertito un sacco. «La prima è facile: nel 2017 Francesco Gabbani ballava con... una scimmia. Preso!» ride, continuando a mettere crocette in modo spedito. Si ferma a riflettere sulla domanda 4: “Quale ospite internazionale diede un bacio sulle labbra a Maria De Filippi?”. «Robbie Williams, ma controllo la risposta. E glielo feci dare io a sorpresa, il bacio (ride)». E alla fine... «Le ho indovinate tutte... sembra quasi che quei Festival li abbia fatti io!».