Carlo Conti e Mara Venier presentano lo “Zecchino d’Oro”

Il direttore artistico, nonché conduttore (da Bologna), dello Zecchino d’Oro, da sempre ha un affetto viscerale per i più piccoli.

Quanto li ama?

«Tantissimo, sono un po’ Peter Pan anch’io. C’è una parte fanciullesca in me che è aumentata da quando c’è mio figlio, perché faccio cose che da piccolo non potevo permettermi in quanto non avevo la disponibilità economica».

Come si sente quando è in mezzo a loro?

«Mi diverto tantissimo per quello che dicono, la loro spontaneità e leggerezza. Oggi come oggi, quello che abbiamo perso di più noi adulti è proprio la leggerezza».

I bambini sono affascinati da lei?

«Sì, mi vedono come un fumetto con gli occhiali, il nasone e la carnagione scura, tant’è che mi ha reso felice avere dato la mia immagine a uno dei personaggi dei “44 gatti”: Gattocarlo è fatto a mia immagine e somiglianza, e ne sono molto orgoglioso!».

Suo figlio Matteo, 7 anni, che bambino è?

«È vivace, dolce, ingenuo e con le bizze della sua età, ma abbastanza tranquillo».

Che giochi fate insieme?

«Giochiamo con la playstation, a calcio, peschiamo al mare o in qualche laghetto, ma con scarsi risultati. Inoltre Matteo aiuta a tenere l’orto. A Firenze abbiamo un pezzetto di terra e abbiamo piantato piselli, fave e pomodori».

Un rituale tutto vostro?

«Quando lo porto a scuola: ci diamo con le mani prima il cinque, poi il quattro, il tre, il due, l’uno e infine tre abbracci. E io mi sciolgo ogni volta».

Vi piace cantare insieme?

«Ascoltiamo la radio. Una canzone che ama molto è “We are the champions”, adora i Queen. E poi la canzone dello Zecchino “Non capisci un tubo”, ma per fortuna non me l’ha dedicata (ride)».

Le regala mai delle perle di saggezza sul mondo?

«Ogni giorno dice cose fantastiche. Una volta mi ha fatto ridere perché di punto in bianco mi ha chiesto: “Ma te, quanti anni hai?”. La prima volta ho bluffato. Dissi 50 anni invece che 60, ma ora che li ho festeggiati, si è accorto che i conti non tornano…».

In cosa le somiglia?

«È timido come lo ero io, non dà subito confidenza. E ha la pelle come la mia!».

Come vive il fatto di avere un papà così famoso?

«Ne è consapevole. Delle volte vede i paparazzi prima di me oppure quando mi chiedono l’autografo sbuffa».

Lei com’era da piccolo?

«Tranquillo, buono, dove mi mettevi stavo. Giocavo per ore da solo, forse inconsciamente sentivo di non dover creare preoccupazioni a mamma, che doveva crescermi da sola».

Cos’è rimasto di quel bambino?

«Molto. La tranquillità e la serenità, non litigo mai».

Oggi cosa direbbe al Carlo di allora?

«Cresci così!».