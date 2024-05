Carlo Degli Esposti: «Vi manca Montalbano? Sto lavorando per voi»

Il fondatore della casa di produzione Palomar, “papà” di tanti film e fiction amatissime, svela a Sorrisi i suoi progetti Giusy Cascio







Fresco di nomina nel board di Mediawan, uno dei principali studi di contenuti audiovisivi indipendenti in Europa, Carlo Degli Esposti, fondatore e presidente della casa di produzione Palomar, anticipa in esclusiva a Sorrisi tutti i progetti a cui sta lavorando: tra serie tv, film e nuove stagioni di fiction amatissime.

Intanto complimenti per l’incarico: cosa vuol dire per lei essere entrato nel Consiglio di sorveglianza del gruppo e del comitato strategico di Mediawan?

«Mediawan è una factory francese con cui abbiamo iniziato a fare delle produzioni internazionali che prima non ci potevamo permettere, come “Il nome della rosa” o la serie western “Quella sporca sacca nera”. Questo ha rafforzato molto la Palomar in termini di immagine e di solidità finanziaria. Il nostro lavoro è stato apprezzato dai partner francesi ed entrare a far parte del board è stato un naturale riconoscimento non solo per me, ma per tutta la squadra».

Come sceglie le storie da produrre?

«Ho un principio da cui non derogo mai: i prodotti che realizziamo prima di tutto devono piacere a me. L’altro nostro motto è: “Prima facciamo e poi parliamo”».

Quale sarà la vostra prossima serie internazionale?

«“Il conte di Montecristo”, diretta dal regista danese premio Oscar Bille August e tratta dal classico romanzo di Alexandre Dumas. L’abbiamo girata a Parigi, Torino, Roma e Malta. Le riprese sono terminate e siamo in fase di montaggio. Andrà in onda alla fine dell’autunno, o in primavera, su Rai1 e su France Television, e la stiamo vendendo in tutto il resto del mondo. Il protagonista, Edmond Dantès, è l’inglese Sam Claflin, un cavallo di razza. Ma nel cast ci sono tanti italiani: Michele Riondino, Lino Guanciale, Gabriella Pession, Nicolas Maupas. E nei panni dell’abate Faria c’è un magnifico Jeremy Irons, che per me è il migliore abate Faria di sempre».

“Il conte di Montecristo” è il suo libro preferito?

«Per me è “il” romanzo di formazione, perché avendo un brutto carattere mi ha salvato dal cercare le vendette. E mi ha spiegato che la vendetta ti lascia povero come un sacco vuoto».

Lei è un lettore forte?

«Sì, leggo tantissimo. A furia di leggere mi sono consumato i cristallini. Ma ho fatto l’operazione agli occhi e li ho sostituiti. Spesso acquisisco i diritti di libri prima ancora che vengano pubblicati, leggendo il manoscritto. Mi è capitato anche con “Il treno dei bambini” (Einaudi) di Viola Ardone, da cui abbiamo tratto un bellissimo film con la regia di Cristina Comencini che vedremo su Netflix, con Serena Rossi, Barbara Ronchi e Stefano Accorsi. Sono innamorato di Viola Ardone, perché ha una semplicità e una profondità di racconto rare che Cristina Comencini ha saputo interpretare in modo magistrale. Abbiamo anche i diritti dei suoi libri successivi: “Oliva Denaro” e “Grande meraviglia”».

Altri romanzi che hanno catturato di recente la sua attenzione?

«Le do una notizia: ho opzionato la serie dei libri del commissario Giovanni Buonvino di Walter Veltroni, che produrremo per la Rai».

Nel frattempo ci sono le riconferme di titoli amatissimi. Iniziamo da “Vanina Guarrasi - Un vicequestore a Catania”, che è andata bene su Canale 5. Lavorate già alla seconda stagione?

«Sì, scriveremo le sceneggiature da qui all’autunno. Si girerà tra novembre e febbraio. Il prodotto è buono: abbiamo il valore della scrittura di Cristina Cassar Scalia, un regista molto bravo, Davide Marengo, e una protagonista, Giusy Buscemi, che prima aveva avuto solo ruoli da comprimaria, ma si è messa d’impegno e si è calata nei panni di Vanina come solo le grandi attrici sanno fare».

E a che punto è la quarta stagione di “Màkari”?

«A buon punto: la scrittura sarà velocissima e si tornerà sul set in autunno».

Anche i 3 milioni di spettatori che hanno seguito la seconda stagione di “Studio Battaglia” aspettano nuovi casi… La terza stagione si farà?

«Dipende dalla Rai: se abbiamo l’ok del committente, sì. Le storie sono già quasi scritte, a me piacciono molto».

Un altro gioiellino è “Call my agent”. Ci sarà una terza stagione?

«Sì, stiamo finendo di scriverla: andrà in produzione in autunno. Le svelo una chicca: ha presente la scena in cui gli agenti contemplano il poster di “Perfetti sconosciuti” a perenne monito delle occasioni perse che si sono trasformate poi in film di successo? Beh, ce la siamo inventata con la sceneggiatrice perché anche a me successe una cosa simile: tengo sul comodino un manoscritto che ho bocciato dimostrando scarsa lungimiranza».

Siamo curiosissimi: qual è questo suo “rimpianto”?

«Ammetto che non ho intuito le potenzialità di “Gomorra”».

In compenso ha capito subito la forza di Montalbano: un successo clamoroso, che dura da 24 anni. Ci saranno nuovi capitoli? Luca Zingaretti in varie interviste non è sembrato disponibile a tornare nei panni del commissario. Che si fa?

«Ho una grande responsabilità, perché il commissario Montalbano è un personaggio eterno… Ha completato una prima fase e adesso non devo sbagliare la prossima: mi tremano le mani, sto studiando da parecchi anni…».

Quindi per i fan ci sono speranze?

«Sì. Montalbano è ancora un “pischello” dal punto di vista televisivo. Ci sarà sicuramente una nuova avventura».

Nel 2025, poi, ricorrono i 100 anni dalla nascita di Andrea Camilleri.

«Farò di tutto per onorare la ricorrenza e mi auguro che per il 2025 riusciremo a realizzare un film tratto dalla trilogia delle Metamorfosi di Camilleri (“Maruzza Musumeci”, “Il casellante”, “Il sonaglio”), che racconta personaggi femminili magici».

Lei è bolognese, da dove nasce il suo amore per la Sicilia e le sue storie?

«Ho sempre amato la Sicilia perché è oltre ogni possibilità di analisi, riserva continuamente qualcosa di sorprendente. Ho avuto pochi grandi amici, ma una su tutti è siciliana: l’editrice Elvira Sellerio. Per me è stata una sorella maggiore nei periodi alti e nei periodi bassi della vita. Montalbano l’ho scoperto grazie al suo intuito pazzesco».

Una novità che girerà in Sicilia nei prossimi mesi?

«Sarà girata in Sicilia, nel 2025, una serie in co-produzione con l’americana Anonymous Content sul bandito Salvatore Giuliano».

Su Sky sono disponibili gli ultimi film che ha prodotto: “Palazzina Laf”, diretto e interpretato da Michele Riondino e vincitore di tre David di Donatello, e “Cento domeniche”, con protagonista e regista Antonio Albanese. Storie forti.

«Quando tutti pensavano che per far rinascere il cinema dopo il Covid servissero budget colossali, noi con circa 5 milioni di euro abbiamo realizzato due film che parlano al cuore e alla pancia degli italiani. Uno sulla tragedia dell’Ilva di Taranto, l’altro sulle banche. Sa, l’idea di andare “controvento” viene dalla mia passione giovanile per la vela. Quando prima della partenza tutti sceglievano di mettere le mura a dritta, io decidevo di mettere le mura a sinistra e qualche volta vincevo la regata».

Altri titoli cinematografici in arrivo?

«Siamo al montaggio di “Hey Joe”, il nuovo film di Claudio Giovannesi (lo stesso di “La paranza dei bambini”, ndr) che ha per protagonista James Franco e che presenteremo ai prossimi festival. E stiamo anche ultimando le riprese di “Duse”, un biopic diretto da Pietro Marcello sugli ultimi anni della musa di Gabriele D’Annunzio, Eleonora Duse, interpretata da una Valeria Bruni Tedeschi strepitosa».

Insomma, non si annoia mai. Ma com’è una sua giornata-tipo? Sveglia all’alba? Pranzi e cene fuori? Notti insonni?

«Faccio una vita morigerata. Se posso, vado a letto alle dieci e mezzo. Vivo in campagna. Abbiamo cani, galline e cavalli, un orto tutto nostro. Ogni giorno mi sveglio presto, faccio qualche telefonata, vado a Roma e, se posso, evito i pranzi e le cene mondane, perché mi devastano. Finito il lavoro, me ne torno a casa, nel verde».

Passioni extra-professionali?

«La pesca. Amo l’isola d’Elba, e quando giriamo lì, a Marciana, “I delitti del BarLume” ne approfitto per andare a pescare».