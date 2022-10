Carlo Massarini è di nuovo Mister Fantasy per Vincenzo Malinconico

Dopo 40 anni riveste i bianchi panni del suo alter ego musicale per la fiction di Rai1 Enrico Casarini







Un amico così poteva averlo solo Vincenzo Malinconico, “l’avvocato d’insuccesso” creato dallo scrittore Diego De Silva e interpretato da Massimiliano Gallo nell’omonima serie in onda su Rai1. Un amico immaginario capace di dare buoni consigli e, soprattutto, di riaccendere l’entusiasmo di un appassionato di musica come Vincenzo. Ma anche come tantissimi telespettatori italiani che, dopo una quarantina d’anni, si sono ritrovati di fronte Mister Fantasy. Ossia l’alter ego del giornalista Carlo Massarini che tra il 1981 e il 1984 condusse appunto "Mister Fantasy", trasmissione della notte di Rai1 che cambiò il modo di raccontare la musica in tv, facendola soprattutto vedere.

Quando canali come Mtv e VideoMusic non erano ancora stati accesi. Del suo esordio come attore in "Vincenzo Malinconico", avvocato d’insuccesso, abbiamo parlato proprio con Massarini. Quello vero, però: non il “fantasma” della fiction.

Carlo, il ritorno di Mister Fantasy non stupisce solo Malinconico, ma tutti noi che “c’eravamo”…

«Mi sono stupito anch’io, e all’inizio ho fatto anche fatica a capire che ruolo dovessi avere… Nei romanzi, Malinconico incontra, sempre in modo surreale, una serie di artisti, e questo ha posto un problema: quanti artisti dovremmo chiamare? Bene, hanno deciso di chiamare uno che potesse portare “con sé” tutti gli artisti e la musica, e così hanno avuto l’idea di ripescare me».

Giornalista (non solo musicale), fotografo, conduttore, ultimamente “voce narrante” di uno spettacolo teatrale sui Beatles, e la lista non è finita… Nel suo bagaglio d’esperienze, però, mancava la recitazione pura. Com’è andata?

«In fondo sia il presentatore che l’attore stanno in scena, ma sono impegni molto diversi, così mi hanno insegnato un po’ di mestiere e mi sembra che sia andata bene. L’attore ha un suo modo di riempire lo spazio, il silenzio, gli sguardi… Ho cercato di adattarmi al ruolo d’attore, dunque, pur rimanendo me stesso, perché poi il tono e i tempi con cui parlo sono molto miei. È stato un curioso mix».

Ha ritrovato il celebre look tutto bianco che indossava ai tempi di "Mister Fantasy"…

«Non mi vestivo così da una quarantina d’anni, quindi mi hanno rifatto i vestiti. Avessimo fatto le riprese oggi, sarei un pochino più “figurino”, perché nel frattempo ho perso otto chili. E invece, di fianco a Massimiliano Gallo, che non è poi così alto, risulto decisamente un po’ “grosso”».

Perché "Mister Fantasy" è rimasto nel cuore di tutti?

«I miei meriti cominciano da quando siamo andati in onda. Il merito grande dell’intuizione va dato al dirigente Paolo Giaccio. Aveva visto questi videoclip, che in Rai venivano usati magari come “intervalli” al posto delle immagini delle pecore con la musica d’arpa... Lui ha capito che poteva diventare materiale televisivo molto importante e da lì, lentamente, è nato tutto. Io ci ho messo la mia parte di divulgatore giocoso. E anche il pubblico ci ha messo il suo, s’è creato un seguito, addirittura un lessico: “Fra il tg della notte e l’alba”, “Le creature della notte”… Sono quelle situazioni in cui ogni cosa va al suo posto. Non capita tante volte nella vita, lì capitò».